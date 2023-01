Roy Wood Jr. commente la possibilité de prendre la relève en tant qu’animateur de l’émission quotidienne

Le spectacle quotidienc’est Roy Wood Jr. ne peut pas dire avec certitude qu’il obtiendra le poste de devenir le prochain hôte à plein temps, mais comme c’est une possibilité, il fait les préparatifs nécessaires. En novembre, l’ancien animateur Trevor Noah a annoncé qu’il partait après sept ans dans l’émission. Il a depuis été annoncé que des hôtes invités de célébrités viendront dans l’émission sur une base renouvelable jusqu’à ce que les producteurs décident qui restera en permanence dans ce rôle.





Sur son podcast, Salon de l’emploi du Roy, Wood a commenté ses chances de devenir le nouvel hôte. Il a dit qu’il mettrait son podcast en pause, avec effet immédiat, alors qu’il essaie de comprendre ce qu’il adviendra de sa place à la télévision tard dans la nuit. L’humoriste a fait remarquer que c’était une décision difficile, mais avec l’incertitude quant à l’avenir de sa carrière, il doit se concentrer ailleurs en ce moment. Comme il l’a dit, par date limite:

« Ce sera la sortie du dernier épisode de Salon de l’emploi du Roy pendant un petit moment, pendant que je découvre ce qu’il faut faire dans le monde de la fin de soirée. Ce n’est pas une décision facile à prendre. J’ai fait des allers-retours [asking] « Je ne sais pas si vous tirez un Trevor Noah et dites ce que vous allez faire à l’avance, ou le faites-vous simplement sur le dernier épisode et je me suis dit que nous le ferions sur le dernier épisode. »

Abordant spécifiquement le potentiel de devenir hôte permanent, tout ce que Wood peut dire, c’est qu’il est en lice, et il doit se préparer à la possibilité qu’il ne finisse pas par rester, citant également comment d’autres streamers et réseaux ont réduit leurs budgets pour émissions de fin de soirée et de téléréalité. Avec son avenir en l’air, Wood ne veut tout simplement pas se retrouver soudainement sans source de revenus.

« Mon avenir à Le spectacle quotidien n’est pas promis, en termes d’hébergement. Est-ce que je veux être pris en considération pour l’hébergement ? Absolument. Suis-je dans la trémie en tant que l’un des nombreux hôtes invités qui arriveront dans les deux prochains mois ? Absolument. Mais en attendant, ne sachant pas comment ça va se passer. Je dois mettre quelques pots sur la cuisinière, mec, et je dois m’assurer que l’un d’eux rapporte.





Qui animera le Daily Show ?

On ne sait pas qui pourrait héberger Le spectacle quotidien, mais il y a eu des rumeurs dans le moulin à rumeurs. Deadline a précédemment signalé qu’une possibilité envisagée serait de présenter deux co-hôtes. Wood a été spécifiquement nommé dans ces rapports comme quelqu’un qui pourrait éventuellement co-animer l’émission avec son collègue correspondant Desi Lydic.

Pour l’instant, des hôtes invités célèbres rempliront Spectacle quotidien les producteurs savent exactement quoi faire pour aller de l’avant. Leslie Jones sera la première lorsque l’émission reviendra le 17 janvier sur Comedy Central, et elle sera suivie de noms tels que Wanda Sykes, DL Hughley, Chelsea Handler, Sarah Silverman, Al Franken, John Leguizamo, Hasan Minhaj, Kal Penn et Marlon Wayans.