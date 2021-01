Rowan Atkinson n’aime plus jouer à Mr Bean

Malgré le fait que les Britanniques aient un grand nombre de comédiens qui parviennent à divertir les familles anglophones du monde entier, il est vrai que leur style d’humour est celui qui ne parvient pas à se connecter avec tout le monde de la même manière, étant un facteur déterminant de la barrière du langage.

Même avec la bonne traduction, le sens de l’humour britannique est souvent décrit comme très sec ou autoréférentiel. C’est peut-être pourquoi dans Amérique latine nous avons très peu de références de ce pays pour nous faire rire, étant la plus reconnaissable de toutes Mister Bean.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Michael C Hall espère composer la fin de ‘Dexter’ avec un nouveau redémarrage

Créé et interprété par l’acteur Rowan Atkinson en 1990, Mister Bean Il fonctionne comme un exercice moderne de mimétisme dans lequel le personnage, de caractère un peu enfantin (et extrêmement efficace lorsqu’il emploie des méfaits contre un rival occasionnel) a réussi à capter l’attention de millions de personnes à travers la planète grâce à son expressivité physique. et sa facilité de gesticulation sur le visage.

La série aurait 15 épisodes qui ont cédé la place à deux films et à une série animée. Malgré la grande acceptation du personnage parmi le public, Atkinson avouerait se sentir fatigué de le jouer lors d’une récente interview avec Horaires de la radio, où il a fait remarquer qu’il ne s’amusait plus à l’interpréter.

«Je n’aime pas vraiment y jouer. Le poids de la responsabilité n’est pas agréable », assure l’acteur. « Je trouve cela stressant et épuisant, et j’ai hâte de le terminer. » Atkinson garantit que la version animée est beaucoup plus facile à exécuter que de l’interpréter en direct.

Après avoir réalisé une série télévisée d’animation, nous sommes actuellement en train de développer un film d’animation de Mr Bean. C’est plus facile pour moi de jouer le personnage vocalement que visuellement.

Lors de votre entretien, Atkinson Je ne manquerais pas l’occasion de parler de votre point de vue sur la création de la soi-disant « culture de l’annulation », qui est, en substance, le boycott des personnalités publiques qui exercent des points de vue contraires à ceux des autres.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les producteurs de ‘Cobra Kai’ savent déjà comment la série se terminera

«Le problème que nous avons en ligne est qu’un algorithme décide de ce que nous voulons voir, ce qui finit par créer une vision simpliste et binaire de la société. Cela devient un cas dans lequel vous êtes avec nous ou contre nous. Et si vous êtes contre nous, vous méritez d’être annulé », dit-il.

«Il est important que nous soyons exposés à un large éventail d’opinions, mais ce que nous avons maintenant est l’équivalent numérique de cette foule médiévale en colère dans les rues à la recherche de quelqu’un à brûler. C’est donc terrifiant pour quiconque est victime de cette foule et me fait peur pour l’avenir », conclut-il. Atkinson.