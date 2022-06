Rowan Atkinson dit que chaque blague a une victime alors qu’il tente d’annuler la culture dans la comédie

Rowan Atkinson s’est une fois de plus prononcé contre la culture d’annulation dans la comédie, affirmant que « chaque blague a une victime ».

La Mister Bean star est l’un des nombreux artistes britanniques à avoir critiqué le phénomène ces dernières années aux côtés de Ricky Gervais, John Cleese et Catherine Tate.

Atkinson avait précédemment déclaré que cela « me remplissait de peur pour l’avenir » et, au milieu des années 2000, avait même aidé à lancer une campagne contre certains aspects du projet de loi sur la haine religieuse qui, selon lui, empêcherait les comédiens de plaisanter sur la religion.

S’exprimant à nouveau sur le sujet cette semaine, l’acteur a déclaré dans une interview à The Irish Times : « Il me semble que le travail de la comédie est d’offenser, ou d’avoir le potentiel d’offenser, et il ne peut pas être vidé de ce potentiel. .