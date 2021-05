Rowan Atkinson devrait jouer dans un film silencieux sur sa vie

SILAMP Spot LED sur Rail 30W 80° COB Monophasé BLANC - Blanc - Blanc Chaud 2300K - 3500K

Spot LED sur Rail 30W 80° COB Monophasé BLANC est système d'éclairage très polyvalent, apprécié des professionnels pour éclairer une vitrine ou une galerie. Grâce à son angle d'éclairage de 80° et sa possibilité d'être orienté dans n'importe quelle direction, vous pouvez facilement jouer avec le faisceau lumineux et choisir votre ambiance. Équipé d'une source lumineuse COB, ce projecteur 30W pour rail monophasé reproduit les couleurs des produits exposés de façon fidèle, un avantage indispensable dans la vente. De plus, avec une luminosité de 3000 Lumens et un angle d'éclairage de 80°, la lumière fournit accompagne l'éclairage général de l'espace tout en accentuant certaines zones ou certains produits. De plus, vous pouvez jouer avec son angle d'éclairage pour obtenir des ambiances plus ou moins tamisées / éclairées. Incontournable aussi bien dans les restaurants/brasseries, les lieux d'expositions, les commerces ou même les événements publics, Spot LED sur Rail 30W 80° COB Monophasé BLANC est conçu pour des espaces évolutifs nécessitant une manipulation simple des luminaires pour suivre le déplacement éventuel des produits / objets / zones de vie. Découvrez nos rails monophasés et nos connecteurs monophasés pour créer votre réseau de spots. ATTENTION: Nous ne garantissions pas la compatibilité avec d'autres rails qui ne sont pas de la marque Silamp. #Fiche Technique# SPOT LED SUR RAIL 30W COB MONOPHASÉ BLANC Type LED: COB Puissance : (en Watt) 30W Tension: (en Volt) 220-240V AC Fréquence: (en Hertz) 50-60Hz Luminosité totale: (en Lumens) 3000 lm Angle d'éclairage: 80° Indice de protection: (en IP) IP20 Durée de vie: (en +/- heure) ~ 25 000h Matériel: PVC, Plexiglas, Aluminium Dimensions: (en millimètre) Ø90 x 170 x 130mm Classe énergétique: A+ Garantie: 2 ans Certification: CE #Guides utiles# Comment installer un éclairage LED sur rail? Éclairer son commerce avec des luminaires pour magasin Comment choisir son éclairage professionnel de magasin?