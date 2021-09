Round Up : qu’est-ce qui a été annoncé au PlayStation Showcase 2021 ?

Dans l’ensemble, c’était comme une case à cocher. Ils ont fait ce qu’ils pensaient devoir faire et rien de plus. Des trucs que nous avions déjà vus ou dont nous avions déjà entendu parler, puis Spider-Man 2 qui était inévitable – et franchement sera probablement exactement le même que les deux précédents – et aussi sur PS4 puisqu’ils n’ont pas dit d’exclusivité PS5.

Je pense qu’à ce stade, je dirais que s’il n’y avait pas de compatibilité descendante, il n’y avait aucun intérêt à acheter une PS5 jusqu’à présent ou dans un avenir prévisible. Je pense qu’à peu près tout ce qui est annoncé est soit sur PS4, soit sur PC. Là encore, c’est car de compatibilité descendante que presque tout sort encore sur PS4. Un peu de calice empoisonné, peut-être.