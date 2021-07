Round Up: Qu’est-ce qui a été annoncé à EA Play 2021?

EA Play – Abonnement d'un an [Extension du Jeu] [Xbox One – Code jeu à télécharger

Enrichissez votre bibliothèque avec une collection croissante des bon jeux EA sur Xbox One et jouez quand vous le souhaitez dans The Vault avec ce pass d’abonnement de 12 mois Essayez les jeux EA Play leur sortie pour une durée limitée, et sauvegardez votre progression et vos statistiques si vous achetez le jeu Profitez des bon jeux EA à volonté dans The Vault, une sélection évolutive de titres exceptionnels