Round Up: Les critiques de Scarlet Nexus vont de bonne à excellente

Avec la sortie de Scarlet Nexus à la fin de cette semaine le 25 juin, les vannes de l’examen se sont ouvertes. Le nouveau RPG d’action de Bandai Namco semble se débrouiller assez bien pour lui-même, la plupart des sites affirmant qu’il s’agit d’une aventure de style anime de bon à grand.

En ce qui concerne notre propre critique de Scarlet Nexus, nous devrions être prêts à aller de l’avant avec la date de sortie susmentionnée – nous avions juste besoin d’un peu de temps supplémentaire pour parcourir l’histoire du jeu. Gardez les yeux ouverts le lendemain ou presque !

Quelle que soit la vision du brainpunk sur la réalité psychique exagérée, je suis dedans maintenant. Bandai Namco a créé quelque chose de vraiment étrange et assez satisfaisant avec Scarlet Nexus, et j’espère que nous aurons une suite un peu plus raffinée.

En fin de compte, Bandai Namco a fait du bon travail avec Scarlet Nexus et il y a un RPG d’action divertissant à l’intérieur. Il y a de petits défauts comme un système de quêtes secondaires manquant et ces problèmes d’histoire mineurs, mais grâce à des combats en profondeur et une histoire engageante, cela m’a permis de rester investi jusqu’à la fin. C’est un pas en avant par rapport à Code Vein et quel que soit le jeu que vous choisissez (sinon les deux), Scarlet Nexus est fortement recommandé.

Scarlet Nexus a beaucoup de plaisir à offrir grâce à son système de combat expérimental et varié, et il y a un déluge de compétences, d’attaques et de compteurs pour se mélanger les uns contre les autres pour des résultats de plus en plus satisfaisants. Ce qui laisse finalement tomber le jeu d’action de Bandai Namco, c’est en dehors de l’action elle-même, où les personnages secondaires ne sont jamais des compagnons mémorables et agréables, et une structure de quête secondaire qui se sent plus prête à fournir au joueur de l’XP stimulant le personnage que les histoires qui capitalisent ville rougeoyante intrigante qui les entoure.