Round Up: Les critiques de NieR Replicant adorent l’expérience Yoko Taro

NieR Replicant arrive sur PlayStation 4 demain, ramenant l’expérience originale du premier jeu avec une nouvelle couche de peinture et un nouveau contenu. Suite au succès de NieR: Automata en 2017, la réédition retient beaucoup plus l’attention cette fois-ci alors que les joueurs découvrent à quoi ressemblait NieR avant 2B et 9S. Les critiques arrivent maintenant sur le Web, il est donc temps de savoir si NieR Replicant vaut la peine d’être revisité.

Malheureusement, nous n’avons pas encore reçu de code de révision PS4. La critique de Push Square ne sera pas avec vous pendant un bon moment car nous voulons bien sûr digérer et expérimenter tout ce que Yoko Taro a à offrir. Cependant, il semble que nous soyons prêts à faire le tour, avec une note Metactitc impressionnante de 83 déjà en place au moment de la rédaction de cet article. Voyons ce que les critiques avaient à dire alors.

Lorsque j’ai terminé mon expérience avec Nier Replicant, j’ai réalisé que c’était la plus satisfaite que j’aie jamais ressentie après avoir travaillé si dur pour une fin particulière. Yoko Taro me demandant de revivre les mêmes expériences encore et encore n’était pas un voyage répétitif, mais une réflexion plus significative sur un cycle de haine, de douleur et de traumatisme. Nier Replicant est le meilleur travail de Yoko Taro, mis aux normes modernes, et finalement livré dans la présentation que son histoire a toujours méritée.

Jouer à travers NieR Replicant ressemblait parfois à un rêve de fièvre, de la même manière que la révélation de NieR: Automata au tout premier E3 auquel j’ai assisté ressemblait à un rêve de fièvre. Cela témoigne de la particularité de NieR d’avoir enduré uniquement dans le cœur et l’esprit de ses fans les plus dévoués pendant une décennie, pour exploser en un phénomène qui a permis à la communauté du jeu vidéo de parler et de débattre longtemps après le générique ont roulé. Les aspérités de la version originale sont toujours présentes dans NieR Replicant, mais il est clair que ce jeu et la série dans son ensemble ne seront plus simplement un autre souvenir fané.

Ce n’est peut-être pas parfait, mais dans ce cadre légèrement imparfait bat le cœur d’un chef-d’œuvre absolu. Ceux qui sont tombés amoureux de Nier via Automata devraient s’attendre à ce que ce ne soit pas ce jeu – mais s’ils le font, ils trouveront beaucoup à aimer.

Malgré quelques améliorations significatives du gameplay, les longueurs que vous devez parcourir pour voir l’histoire tout au long seront un test de votre volonté. Mais pour tous ses designs désuets conservés de la version originale, cela en vaut la peine à la fin. Ainsi, Nier Replicant est essentiel pour tous ceux qui aiment les Automates, et c’est une expérience spéciale en soi.

NieR Replicant ver.1.22474487139… confirme que le NieR original était à la fois en avance sur son temps et loin derrière lui. L’histoire est extrêmement captivante et ne fait que s’améliorer avec le contenu nouvellement ajouté. De l’autre côté de la médaille, le gameplay répétitif semble dépassé même selon les normes de 2010. Ceux qui se pressent dans l’aventure de 30 heures seront récompensés par une odyssée narrative audacieuse. Rétrospectivement, il peut même surpasser NieR Automata, mais il est difficile de blâmer quiconque préfère tout regarder sur YouTube au lieu de le jouer pour lui-même.

VGC – 6/10

Nier Replicant est à la fois une amélioration par rapport à l’original tout en conservant ses frustrations de conception datées qui ne sont pas tout à fait à la barre des remasters modernes. Pourtant, malgré tous ses défauts, l’histoire, renforcée par son grand score d’un autre monde, a les mêmes profondeurs émotionnelles profondes qui ont d’abord séduit de nouveaux fans, et à tout le moins, vous ne trouverez pas un groupe de parias plus dépareillé qui mérite d’être pris en compte.

