Round Up: Les critiques de jugements perdus sont bien lancées, mais l’histoire divise les opinions

Des critiques pour Lost Judgment commencent à apparaître en ligne, et à première vue, il semble que RGG Studio l’ait encore fait. Le RPG d’action obtient des scores élevés à peu près dans tous les domaines, mais il y a déjà une discussion approfondie sur l’histoire du jeu, qui traite de thèmes très matures.

Pendant ce temps, notre propre examen est toujours en cours. Lost Judgment est un jeu énorme – même selon les standards Yakuza – et nous ne voulons pas précipiter notre verdict. Vous pouvez en savoir plus sur nos conclusions via ce lien.

Les jeux Yakuza sont arrivés épais et rapides au fil des ans, mais Ryu Ga Gotoku Studio n’a toujours pas perdu sa touche. Difficile d’imaginer une autre série avec des entrées aussi régulières qui arrive à évoluer constamment à ce niveau. Alors que la plupart n’ajoutent pas trop beaucoup pour modifier la formule, Lost Judgment jette à peu près tout ce qu’il peut dans son monde sans se sentir sursaturé.

S’il y avait une catégorie pour la suite la plus améliorée cette année, je crois fermement que Lost Judgment pourrait être en lice pour la gagner. Le jeu offrait tellement de nouvelles choses sympas à faire tout au long de mes 45 heures avec lui et a en quelque sorte trouvé un équilibre délicat et délicat entre le spin-off loufoque de Yakuza que vous connaissez et aimez et un drame policier spectaculaire qui aborde des thèmes difficiles que l’on ne voit pas assez souvent dans Jeux.

Alors oui : un autre voyage obscènement bourré dans les rues méchantes du Japon. Mais l’un avec de meilleurs mystères – peut-être le plus grand étant comment diable l’équipe organise-t-elle des aventures aussi massives et folles chaque année. Les rumeurs suggèrent que les problèmes de contrat des acteurs signifient que cela pourrait être la dernière sortie pour Yagami, ce qui serait vraiment dommage. Il a enfin atteint son rythme. Quand il ne frappe pas les adolescents, bien sûr.

Jjugement peut-être un goût acquis à bien des égards, mais la suite facilite une partie de l’amertume. Étant donné que vous pouvez essentiellement plonger ici et vous sentir suffisamment pris par un nouveau cas comme objectif, c’est pour le mieux. J’espère vraiment que nous n’avons pas vu le dernier de cette sous-série, car les créateurs semblent vraiment s’en soucier.

Lorsque Lost Judgment trébuche, il ne récupère jamais. Bien qu’il y ait beaucoup à aimer dans l’histoire et le gameplay, à la fin de la journée, ses problèmes deviennent trop difficiles à ignorer, surtout lorsque ces problèmes sont désordonnés et irresponsables.

L’histoire est captivante avec un casting attachant de personnages, la quantité de choses à faire est stupéfiante, et il y a toujours une joie inhérente à frapper les délinquants de la ville dans le sol. Mais il est difficile de ne pas être déçu de se sentir toujours comme un passager lorsqu’il se détache du moule Yakuza. Si c’est bien notre dernière fois avec Yagami and co., alors c’est une à chérir. Il y aura toujours un sentiment persistant que c’était une occasion manquée de faire quelque chose de vraiment spécial.

IGN – 7/10

Malgré sa prémisse intrigante de polar, l’histoire principale de Lost Judgment ne parvient pas à maintenir son suspense jusqu’au bout et ses méthodes de détective ne restent que légèrement moins superficielles que celles du jeu précédent.

Envisagez-vous de récupérer le jugement perdu? Obtenez-vous sur l’affaire dans la section commentaires ci-dessous.