Rouge : quel personnage joue l’actrice mexicaine Itatí Cantoral ?

L’actrice de María, celle du quartier a participé au film Disney et Pixar. Découvrez à qui il prête sa voix et pourquoi il s’identifie autant au rôle du film.

©Disney+Itatí Cantoral donne vie à un personnage de Red.

Qui n’a jamais souri avec le fameux meme de « putain d’infirme” ? L’histoire derrière cette image inoubliable est Itatí Cantoralqui a donné vie à Soraya Montenegro dans le feuilleton mexicain intitulé Maria, celle du quartier avec Thalia en tête. Et bien que cette scène soit devenue un classique sur les réseaux sociaux, la vérité est que l’actrice de 46 ans a une longue carrière. A tel point qu’elle a été appelée à jouer un personnage dans Rapporterle dernier film Disney+.

La fiction présente mei lee, une jeune fille de 13 ans qui se débat – en pleine adolescence – entre obéissance et rébellion. Et c’est que sa mère, ming lee, peuvent devenir trop stricts, exigeants, surprotecteurs et autoritaires. Il ne pourra jamais être séparé de sa fille. Et comme si cela ne suffisait pas, chaque fois que le protagoniste de la dernière production de Pixar trop excité, il se transforme en panda roux géant.

Depuis son arrivée sur Disney+, le film réalisé par Dôme ShiOscar du court métrage Faisceau, a reçu d’excellentes critiques. Et bien que son travail de production et sa bonne animation aient influencé cela, sans aucun doute les voix ont un poids très important. Itatí Cantoral fait partie de cet exploit, puisque dans la version doublée, elle a été chargée de donner vie à Ming Lee, joué à l’origine par sandra oh.

Son personnage est une femme élégante et distinguée qui prend très au sérieux ses fonctions professionnelles de gardienne du temple de la famille Lee dans le quartier chinois de Toronto. Cependant, il est clair que sa plus grande préoccupation dans la vie est sa fille bien-aimée Mei Lee, qui avec sa sympathie a déjà réussi à conquérir tous les abonnés Disney+ qui ont positionné le film parmi les tendances de la semaine.

Itatí Cantoral elle-même a fait référence à son travail sur le projet innovant de Pixar : «Donner vie à Ming Lee a été une expérience incroyable, et en tant que mère d’une fille de 13 ans Je me suis senti très identifié de la première scène”. L’actrice espagnole à succès a conclu à propos du film : «Red est un film avec un message universel : l’amour de la mère et de la fille, et je suis sûr que le public l’appréciera autant que moi.”.

