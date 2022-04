Rouge : ce sont les dessins animés qui ont inspiré le dernier succès de Pixar

De nombreux cinéastes ont recours à la capture d’influences et de références d’autres productions lorsqu’ils commencent à développer de nouveaux projets, et cela ne fait pas exception avec Dôme Shile réalisateur du dernier succès du studio d’animation Pixar, car dans »Rapporter » on peut apprécier beaucoup de références à la culture anime.

Des effets d’animation japonais se retrouvent tout au long du film, y compris l’utilisation de mouvements isolés et de couleurs luxuriantes et vibrantes. Shi a déclaré que cela était censé représenter le point de vue du protagoniste Mei sur le monde et a également été ouvert sur la série animée qui a influencé son travail.

Ce sont les animes qui font incontestablement et sont intégrés à l’essence de »Red », confirmé par le créateur du film :

Sailor Moon

Si on parle d’un anime important au sein de »Red », c’est sans aucun doute »Sailor Moon », car il a une grande influence sur le message de l’amitié féminine. Shi a même parlé dans une interview de la façon dont l’anime a influencé son enfance :

» J’ai grandi en regardant beaucoup d’animes japonais et en lisant des mangas écrits et dessinés par des femmes… » Sailor Moon » parle de lycéennes qui ont sauvé le monde, mais qui étaient aussi les meilleures amies et sont allées au centre commercial ensemble. C’était tellement, tellement cool. Nous avons essayé de capturer cet esprit d’amitié entre les filles dans notre film. »

En fait, l’amitié de Mei avec ses amis Miriam, Abby et Priya, est un facteur important au sein de »Red ». Comme les Sailor Scouts, ils ont des personnalités différentes, mais ils forment une équipe. Incluso se ha hablado de como las temáticas mágicas de »Sailor Moon » inspiraron a las visuales de »Red »: « Nos inspiramos mucho en los pasteles y la ensoñación de la noche, de los paisajes nocturnos », comentó Shi en Une entrevue.

Ranma ½

En pensant aux animes où le thème principal est le changement de corps des protagonistes, « Ranma ½ » viendra sans aucun doute à l’esprit, puisque l’anime classique est sans aucun doute une référence claire pour ce que l’on voit dans « Red ».’. L’anime créé par Rumiko Takahashi présente Ranma, un homme qui se transforme en corps de femme chaque fois qu’il est exposé à de l’eau froide, et reprend sa forme masculine lorsqu’il touche de l’eau chaude. Le père du protagoniste, Gemna, se transforme également en panda lorsqu’il touche l’eau froide.

Shi a expliqué comment » Ranma ½ » a influencé la transformation de Mei en panda rouge dans » Red »: » Ranma ½ est un autre anime dont nous nous inspirons, en particulier lorsque Mei se transforme et que vous pouvez voir une rose géante des nuages. Nous l’avons emprunté à de nombreux anime qui parlaient de transformation. Je pense que tout ce thème d’une fille qui se transforme en animal, je le vois beaucoup dans les anime.

Inuyasha

Un autre anime de Takahashi est présent dans l’influence de »Red ». » InuYasha » parle du jeune Kagome Higurashia, qui après être tombé dans un puits rencontre le demi-démon InuYasha. C’est alors que Kagome et InuYasha se lancent dans une aventure pour trouver les pièces du joyau mystique de Shikon, rencontrant de nouveaux amis en cours de route et développant une attirance entre eux.

Comme Kagome, Mei vit dans le sanctuaire familial avec sa mère, Ming Lee. Sa transformation est déclenchée par une combinaison d’hormones entourant son béguin pour un employé de magasin nommé Devon, se sentant embarrassé chaque fois que quelqu’un le signale, cela s’est produit avec InuYasha et Kagome, qui ont reculé chaque fois que quelqu’un a souligné leur attirance mutuelle. .

Corbeille de fruits

« Fruits Basket » de Natsuki Takaya est un autre anime de transformation d’humain à animal qui a contribué à façonner « Red », et un autre anime sur les hauts et les bas de l’adolescence. Dans Fruits Basket , l’orphelin Tohru Honda rencontre la famille Sohma et apprend une maladie mythique qui les fait se transformer en un animal du zodiaque chinois lorsqu’ils sont étreints par des membres du sexe opposé.

Dans » Red », quand les amis de Mei connaissent son secret, ils la serrent dans leurs bras pour qu’elle reprenne sa forme humaine, découvrant qu’ils la rendent complètement en paix et l’empêchent de se transformer hors de contrôle.

Mon voisin Totoro

Le studio Ghibli revient pour être présent même dans les films d’aujourd’hui, puisque le classique de Hayao Miyazaki »Mon voisin Totoro », est devenu l’un des plus aimés et acclamés par les fans, où deux sœurs rencontrent toutes sortes d’esprits et de créatures mystiques.

Le protagoniste de l’animal spirituel, Totoro, est sans doute la plus grande influence sur la forme de panda de Mei. »Mon objectif secret, au départ, était de créer notre propre version de Totoro. Comment avons-nous créé cet animal géant emblématique à saisir avec lequel vous voulez juste vous frotter le visage ? C’était aussi délicat parce que nous voulions qu’il ressemble à un panda roux, mais un panda roux magique », a déclaré Domee Shi dans une interview.