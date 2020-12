Rotimi recrée Garden Of Eden avec une vraie copine pour le visuel « Love Somebody »

Rotimi, qui a récemment partagé son dernier single, « Love Somebody », emmène son amour réel dans son monde fantastique. le Venir en Amérique 2 L’acteur et chanteur de R & B-Afrobeats a partagé le clip de son nouveau morceau, et il présente un long métrage de la petite amie de Rotimi, Vanessa Mdee. Il n’a pas manqué un battement en publiant des photos de sa principale dame sur les réseaux sociaux, donc pour cette adaptation visuelle du Jardin d’Eden, il est logique qu’il ait son amour à ses côtés.

«Pendant cette période difficile de notre société, nous voulions partager un morceau de notre amour avec le monde. L’amour gagne toujours « , a déclaré Rotimi à propos de l’inspiration derrière le single. » Love Somebody « fait suite à sa précédente sortie » In My Bed « avec Wale qui a amassé près de 100 millions de streams dans le monde. Regardez la romance de Rotimi et Vanessa dans le visuel de » Love Somebody » « et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Mon bel amant (mon bel amant)

Votre bonheur est juste dans votre visage (juste dans votre visage) oh

Comme le soleil sur l’eau

Je vous garantis que nous brillerons tous les jours