ROSWELL NEW MEXICO SAISON 4 Épisode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Les gens deviennent fous de connaître la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de ROSWELL NEW MEXICO alors que le seizième épisode de cette émission sort aujourd’hui. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de ROSWELL NEW MEXICO dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 4 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations. liés à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie

Il s’agit d’une série télévisée dramatique de science-fiction américaine et cette série a été développée par Carina Adly Mackenzie. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit de l’adaptation télévisée de la série de livres Roswell High de Melinda Metz. Le premier épisode de cette série est sorti le 15 janvier 2019 et après la sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité dans de nombreux pays différents.

L’histoire de cette série suivra la fille d’immigrants clandestins qui découvre que son béguin d’adolescent est un extraterrestre qui a caché ses capacités surnaturelles toute sa vie. Elle protège son secret alors que les deux se reconnectent. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série.

ROSWELL NEW MEXICO SAISON 4 Épisode 3 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de ROSWELL NEW MEXICO. Le nom de cet épisode est « Subterranean Homesick Alien » et il sortira le 20 juin 2022. Si vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série, nous vous suggérerons tous de marquer la date et de ne pas t oublier de le regarder à la date indiquée.

Où regarder ROSWELL, NOUVEAU MEXIQUE

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur The CW Network et c’est la plate-forme officielle de cette série télévisée. Si vous souhaitez diffuser cette série télévisée, vous pouvez la regarder sur Vudu, Prime Video et iTunes. Si vous avez manqué des épisodes précédents, vous pouvez regarder cet épisode ici sur ces plateformes.

Distribution de la série

Après avoir révélé tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de ROSWELL NEW MEXICO, voici la liste des acteurs de la série.

Jeanine Mason comme Liz Ortecho

Nathan Dean comme Max Evans

Michael Vlamis comme Michael Guérin

Lily Cowles dans le rôle d’Isobel Evans

Tyler Blackburn comme Alex Manes

Heather Hemmens dans le rôle de Maria DeLuca

Michael Trevino comme Kyle Valenti

Trevor St.John comme Jesse Manes

Karan Oberoi dans le rôle de Noah Bracken

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de ROSWELL NEW MEXICO, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de ROSWELL NEW MEXICO, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

