Rosie O’Donnell « n’aimait pas » American Gigolo, décrit des difficultés à travailler avec Jon Bernthal

C’était peut-être pour le mieux que Showtime gigolo américain La série n’a duré qu’une saison. Basé sur le film de 1980 du réalisateur Paul Schrader, l’adaptation de la série télévisée a été créée sur Showtime l’automne dernier. Des mois plus tard, il a été révélé que l’émission avait été annulée après une saison, et compte tenu des critiques plutôt pourries, la nouvelle n’était pas la surprise du siècle.





Dans le spectacle, Jon Berntal joue Julian « Johnny » Kaye, un homme qui cherche un emploi comme travailleur du sexe après sa sortie de prison, après avoir purgé 15 ans pour un meurtre dont il a été accusé à tort. L’une de ses co-vedettes était Rosie O’Donnell, qui a joué le détective Joan Sunday. Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, O’Donnell a admis qu’elle « n’aimait pas » la série, d’accord avec le consensus des critiques. Elle a également partagé à quel point ce n’était pas amusant non plus, affirmant qu’il était « difficile » de travailler avec Bernthal étant donné son mépris évident pour jouer un gigolo. Comme le dit O’Donnell :

« Je ne l’aimais pas non plus, et je me suis d’abord demandé pourquoi vous preniez un film se déroulant dans les mœurs du début des années 80 et essayiez de le refaire sans intégrer les changements culturels sismiques qui se sont produits depuis lors. Une critique a écrit , « C’est presque comme si Rosie était dans une série différente », et d’une certaine manière, ça l’était. Jon Bernthal n’était pas satisfait de la série, et c’était très clair. C’est difficile de travailler de cette façon sur un plateau. Il n’a jamais été content qu’il jouait un gigolo. Et je me suis dit, ‘Eh bien, ça s’appelle gigolo américain.’ Écoutez, c’était lourd pour le gigolo.





Le réalisateur américain original de Gigolo, Paul Schrader, n’était pas à bord

Original gigolo américain Le scénariste et réalisateur Paul Schrader avait précédemment révélé comment il avait refusé de s’impliquer dans la série, estimant dès le départ que ce n’était pas une bonne idée. Après la mise en ligne de la bande-annonce de la série Showtime, Schrader s’est rendu sur Facebook pour préciser qu’il n’était en aucune façon impliqué.

« Il y a quelques années, j’ai reçu un appel de Paramount me demandant de refaire gigolo américain comme une série », a déclaré le cinéaste. « J’ai répondu que je pensais que c’était une idée terrible – les temps avaient changé, la pornographie sur Internet avait redéfini le travail du sexe masculin, les virus, etc. Je ne pouvais pas imaginer Julian Kaye travailler un enterrement de vie de jeune fille. (Scorsese et moi avions repoussé des tentatives similaires de refaire Conducteur de taxi pendant des années.) Je pensais que c’était la fin.

Souhaitant toujours ses meilleurs vœux au casting, il a ajouté : « Je suis un grand fan de [Jon] Bernthal et souhaite le meilleur à Gretchen Mol (j’aurais aussi aimé pouvoir faire un meilleur travail avec le film que j’ai écrit et réalisé pour elle [Forever Mine]–désolé pour ça, Gretch). »

David Hollander a développé le gigolo américain Adaptation de séries télévisées pour le réseau Showtime. Avec Bernthal, O’Donnell et Mol, la série mettait en vedette Gabriel LaBelle, Lizzie Brochere, Harlow Happy Hxum, Wayne Brady, Sandrine Holt et Leland Orser. L’émission a duré huit épisodes au total.