Rosie O’Donnell explique pourquoi elle a refusé Hocus Pocus

Hocus Pocus les fans diraient que le casting de la comédie classique d’Halloween est parfait, en particulier celui des Sanderson Sisters. Avant qu’ils ne reprennent leurs rôles de méchantes sorcières dans l’année dernière Hocus Pocus 2le film original de 1993 mettait en vedette Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimi. Mais ce trio et leur dynamique auraient pu être un peu différents si Rosie O’Donnell accepté le rôle d’un des personnages.





Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, O’Donnell confirme qu’elle est décédée Hocus Pocus. Elle précise qu’elle était partante pour le rôle de Mary Sanderson, la sorcière interprétée par Najimy dans le film. O’Donnell explique que même si elle aurait adoré travailler avec Midler et Parker, elle n’était tout simplement pas intéressée par ce rôle, ne voulant pas être décrite comme une « grosse et méchante sorcière » qui assassine des enfants. Comme le dit O’Donnell :

« On m’a proposé le rôle de Kathy Najimy. [I turned it down] parce que je ne voulais pas jouer la grosse et méchante sorcière qui mange et tue des enfants. Même si c’était Bette Midler, qui était comme ma préférée, et Sarah Jessica Parker. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je ne pouvais pas faire une partie où je serais méchante avec les enfants et la blague portait sur la taille. J’ai juste senti que je devais dire non pour ça. »

Hocus Pocus allait devenir un classique culte vénéré, mais O’Donnell ne regrette pas sa décision. Elle loue le travail de Najimy dans le film, appréciant la touche personnelle qui a été donnée au personnage par le sourire unique de Mary Sanderson.

« Non, [I have no regrets]. Et je pense que Kathy est fantastique dedans. Vous savez, elle fait ce visage. Je ne sais même pas comment elle fait. »

Sur le même sujet : Rosie O’Donnell « n’aimait pas » le gigolo américain, décrit ses difficultés à travailler avec Jon Bernthal





Les sœurs Sanderson se réuniront à nouveau

Najimy rejoindrait Parker et Midler pour Hocus Pocus 2, sorti l’année dernière sur Disney+. La suite a vu les Sanderson Sisters revenir dans l’actuel Salem où les adolescents locaux doivent à nouveau mettre un terme à leur folie. Sa première sur Disney + a attiré un très grand nombre de téléspectateurs, et il a été récemment révélé qu’un troisième volet de la série, qui ramènerait très probablement Najimy, Parker et Midler, est maintenant en début de développement. Hocus Pocus 2 a été réalisé par Anne Fletcher, avec une histoire de David Kirschner, Blake Harris et la scénariste Jen D’Angelo. Les autres acteurs de la suite incluent Sam Richardson, Whitney Peak, Belissa Escobedo, Tony Hale et Hannah Waddingham.

La première Hocus Pocus a été réalisé par Kenny Ortega. Il a été écrit par Mick Garris et Neil Cuthbert d’après une histoire de Garris et David Kirschner. Avec Najimy, Parker et Midler, le film mettait en vedette Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw, Amanda Shepherd, Larry Bagby, Sean Murray, Jason Marsden et Doug Jones. Le film suit un groupe de jeunes qui ressuscitent par inadvertance les Sanderson Sisters un soir d’Halloween à Salem.

Vous pouvez diffuser le Hocus Pocus des films sur Disney+.