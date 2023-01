Rosie O’Donnell affirme que les célébrités organisent des « soirées Ozempic » pour perdre du poids

Il semble que chaque jour, une autre célébrité dément publiquement avoir pris le médicament Ozempic pour perdre du poids.

Tout le monde de Kim et Khloe Kardashian, la star de « Real Housewives of Beverly Hills » Kyle Richards, et les actrices Jameela Jamil et Mindy Kaling ont été accusés d’avoir utilisé le médicament.

Ils l’ont tous nié. Mais selon la comédienne et ancienne animatrice de « The View » Rosie O’Donnell, il y a des raisons de croire que les rumeurs pourraient être vraies.

O’Donnell souffre de diabète de type 2 et prend actuellement l’un des médicaments frères d’Ozempic, Mounjaro.

Et tout en en discutant avec un fan sur TikTok, elle a révélé ce qui se passe vraiment dans les coulisses avec les médicaments contre le diabète à Hollywood.

Rosie O’Donnell a affirmé que les gens de Los Angeles organisaient des « fêtes Ozempic ».

Ozempic et des médicaments similaires comme Mounjaro, Repatha et Wegovy sont destinés à aider les diabétiques à perdre du poids en régulant la glycémie et en supprimant l’appétit.

En parlant avec un fan ayant du mal à accéder à Mounjaro, O’Donnell a déclaré que ces médicaments ne sont disponibles que sur ordonnance – une règle que les célébrités et d’autres à Los Angeles trouvent des moyens de contourner.

« Les gens font des soirées Ozempic ici à Los Angeles où ils font tous Ozempic », a déclaré O’Donnell.

Cela permet certainement de croire plus facilement aux rumeurs selon lesquelles Kim Kardashian a utilisé Ozempic pour entrer dans la robe de Marilyn Monroe au Met Gala, et qu’Ozempic est le secret des nouveaux abdos de Richards.

Des célébrités comme Kim Kardashian et Kyle Richards nient avoir utilisé Ozempic pour perdre du poids, mais les médecins disent que « tout le monde en prend », à tel point que cela provoque une maladie appelée « visage Ozempic ».

Le Dr Paul Jarrod Frank, dermatologue à New York, a récemment déclaré au New York Times que « Tout le monde est soit sur [Ozempic] ou demander comment s’y prendre. »

Sans ordonnance basée sur un besoin médical, les médicaments injectables sont à un prix que seules les élites peuvent balancer – environ 1 000 dollars par mois. Mais cela ne les a pas arrêtés.

« Nous n’avons pas vu un médicament sur ordonnance avec autant de bavardages sur les cocktails et les dîners depuis que le Viagra est arrivé sur le marché », a déclaré Frank au Times.

Tant de stars et d’élites prennent apparemment le médicament contre le diabète et d’autres comme ça qu’il y a des pénuries pour les personnes qui en ont réellement besoin.

Et cela a également donné naissance à une nouvelle condition dermatologique, appelée « visage Ozempic ».

Comme l’aurait dit la légendaire actrice française Catherine Deneuve, « A un certain âge, il faut choisir entre son visage et son physique ».

C’est parce que la graisse du visage a tendance à avoir un effet de jeunesse, un effet que les femmes sous Ozempic perdent en perdant rapidement du poids avec le médicament.

Et maintenant, ils réclament une chirurgie plastique et des produits de comblement facial pour y remédier.

« Je le vois tous les jours dans mon bureau », a déclaré le Dr Frank au Times. « Une patiente de 50 ans va arriver, et tout à coup, elle est super maigre et a besoin de remplissage, dont elle n’avait jamais eu besoin auparavant. »

« Je la regarde et dis : ‘Depuis combien de temps es-tu sous Ozempic ?’ Et j’ai raison 100% du temps. »

Frank a ajouté: « C’est la drogue de choix ces jours-ci pour les 1%. »

Les médicaments Ozempic et amaigrissants comme celui-ci sont si omniprésents à Hollywood que le comédien Chelsea Handler en était un et ne le savait même pas.

Handler a récemment grillé ses collègues stars hollywoodiennes pour avoir menti sur le fait d’être Ozempic.

Alors qu’elle animait les Critics Choice Awards, elle a plaisanté en disant que « L’éclairage au gaz, c’est… comme quand les célébrités disent qu’elles ont perdu du poids en buvant de l’eau, mais c’est vraiment parce que tout le monde est sur Ozempic. »

Mais Handler a récemment révélé sur le podcast « Call Her Daddy » qu’elle-même prenait un médicament que son « médecin anti-âge ne fait que donner… à n’importe qui ».

Alors que Handler s’apprêtait à reprendre le travail après des vacances en Espagne, son médecin lui a donné du sémaglutide, disant que c’est bien « si jamais vous voulez perdre cinq livres ».

Il s’avère que la drogue est l’une des nombreuses drogues sœurs d’Ozempic, comme elle l’a découvert lorsqu’un ami prenant Ozempic le lui a dit.

Handler dit qu’elle a rapidement cessé d’en prendre, choisissant plutôt d’arrêter de boire pour perdre quelques kilos avant ses concerts.

« Je suis une consommatrice de drogue irresponsable, mais je ne vais pas prendre de médicament contre le diabète », a-t-elle plaisanté sur le podcast.

Compte tenu de la profondeur de l’engouement pour Ozempic à Hollywood, il semble que Handler soit probablement seul dans cette frontière.

