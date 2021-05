Rosie de la renommée de «  Sophia Grace et Rosie  » partage ses réflexions sur la fin de son émission

Happy Garden Salon de jardin FARO en résine tressée noire 2 places - coussins crème

Description : Complétez l'aménagement de votre espace extérieur grâce à ce salon de jardin FARO qui ne vous laissera pas indifférent. Profitez du confort de ses deux fauteuils 1 personne et de la table basse pour des moments de partage sur une terrasse ou sur un balcon. Un bon moyen de se détendre durant les beaux jours ! Idéal pour les petits espaces, ce salon de jardin comporte donc des éléments modulables prêts à être installés. Le revêtement en résine tressée permet une grande résistance aux intempéries, notamment à la pluie et au soleil. Cette matière légère rend les déplacements plus aisés et se lave très facilement en un coup de chiffon. L'assise des fauteuils de ce salon de jardin est ultra confortable grâce à la présence de coussins rembourrés en mousse, qui vous maintiennent dans une bonne position. Détails produit : Dimensions : - Fauteuil : L 58 × l 60 × H 82cm - Hauteur d'assise : 40cm - Épaisseur des accoudoirs : 2,5cm - Hauteur des accoudoirs : 61cm - Table basse : L 62 x l 46 x H 45cm - Coussins d'assise : L 45 x l 45 x Ép. 5cm - Structure tubulaire : L 43,5 x l 2,5 x Ép. 2,5cm - Plateau : Ép. 0,5cm Matières : - Revêtement : résine en polyéthylène - Structure : acier - Plateau : verre trempé - Coussins : Housse : polyester, 180g/cm³ Rembourrage : mousse, 1000g/cm³ Couleurs : - Revêtement et structure : noirs - Coussins : beiges - Plateau : incolore Informations complémentaires : - Nombre de places maximum : 2 - Poids maximum supportés : Chaise : 150kg Table : 70kg - Revêtement et structure : résistent à l'eau et aux U.V - Coussins : déperlents, déhoussables et lavables en machine - À monter soi-même (notice incluse) - Garantie : 2 ans Livraison : Le salon de jardin FARO contient : 2 chaises et 1 table Livraison effectuée en pas de porte, en bas d'immeuble - Livraison en 1 colis Colis 1 : L 69 × l 52 × H 77cm - poids brut : 22kg/poids net : 20kg