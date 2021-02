Rose Leslie et le bébé de Kit Harington: voir les premières photos

Félicitations pour Jeu des trônes couple Rose Leslie et Kit Harington!

Les deux A-listers ont été repérés par des papes le 16 février alors qu’ils étaient en déplacement avec leur nouveau paquet de joie – et la plupart des fans ont été choqués d’apprendre que Leslie a accouché en secret récemment.

Un représentant du couple a confirmé la nouvelle excitante, affirmant que Leslie et Harington étaient «très, très heureux» de l’ajout à leur famille.

Le bébé de Rose Leslie et Kit Harington – ce que nous savons jusqu’à présent:

Lisez la suite pour tout savoir sur le nouvel ajout passionnant du couple dans leur famille grandissante et pour voir les premières photos du Jeu des trônes bébé des acteurs.

Bien que Harington et Leslie forment un couple assez privé, Leslie a parlé aux médias de devenir maman.

Rose Leslie a révélé la nouvelle passionnante dans une interview de septembre 2020 avec FABRIQUER, un magazine numérique au Royaume-Uni, où elle a lancé son baby bump pour la première fois.

L’éditeur de mode Ursula Lake a annoncé la nouvelle sur Instagram en publiant une magnifique photo de Leslie en train de secouer sa bosse.

«Tellement merveilleux de travailler avec la belle Rose Leslie pour la couverture de @make_magazineuk maintenant! Une séance photo très spéciale en équipe composée exclusivement de femmes capturant Rose à ce moment merveilleux alors qu’elle se prépare à la maternité pour la première fois! elle a écrit.

«Quelle chose glorieuse de pouvoir courir à la campagne et récupérer», a déclaré Rose Leslie dans l’interview, parlant d’elle et du petit refuge de Kit dans lequel ils se sont retirés pendant la pandémie. «C’est un grand privilège d’être entouré de verdure, de chants d’oiseaux, de haies et de nos charmants voisins. C’est tellement paisible.

Sonne comme l’endroit idéal pour élever un enfant!

Leslie a également partagé ses sentiments sur le fait de devenir mère dans une interview avec Le New York Post en octobre 2020.

«Je suis ravi de m’attendre et j’ai hâte de rencontrer le nouveau membre de notre famille!» elle a jailli.

En mai 2019, juste avant la Jeu des trônes Final, Kit Harington a parlé de son rêve de devenir père dans le futur.

«Je serai toujours« ce type ». Pour toutes ses choses merveilleuses, cela apporte aussi des choses difficiles », a déclaré Harington à propos de la conclusion de la série HBO après huit saisons. «Le travail le plus important que j’aurai jamais est sur le point de finir», a-t-il dit, avant d’ajouter: «Eh bien, pas le plus. J’espère que je serai père.

Les fans du monde entier ont félicité le couple pour leur grande nouvelle.

«Tellement heureux pour eux [heart face emoji]», A écrit un fan sur Twitter, tandis qu’un Jeu des trônes fan a dit en plaisantant, «Un autre Targaryen qu’est-ce qui pourrait mal tourner? Tout ira bien et parfaitement en sécurité [cry-laughing emojis] plaisantant, félicitations au meilleur couple de l’industrie. »

Félicitations aux nouveaux parents!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.