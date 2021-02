Rose Floral combat notre côté apathique

«Le poète marchait – accompagné d’une fille – sur une place où il y avait un mendiant avec la main tendue. La femme était toujours assise au même endroit, sans regarder les passants ni demander l’aumône, et elle ne montrait aucune reconnaissance lorsqu’elle recevait un don. Bien que son ami lui ait souvent donné une pièce de monnaie, Rilke n’a jamais fait l’aumône à la femme. Une fois, la jeune femme a demandé au poète pourquoi elle ne lui avait rien donné, ce à quoi il a répondu:

– C’est son cœur qui a besoin d’un cadeau, pas ta main.

Quelques jours plus tard, Rilke posa une rose sur la main craquelée du mendiant. Puis une chose inattendue s’est produite: la femme leva les yeux et, après avoir effectivement embrassé la main du poète, quitta l’endroit en brandissant la rose. La place du mendiant est restée vide pendant une semaine entière, et une fois passée, elle est revenue occuper son espace.

«Mais de quoi a-t-elle vécu tous ces jours, si elle ne demandait pas sur la place? Demanda la fille.

Et Rilke a répondu:

– La rose « .

Cet extrait du merveilleux livre Amor em Minúscula, écrit par l’Espagnol Francesc Miralles, montre à quel point les roses sont spéciales et qu’un simple bouton de rose peut transformer et réchauffer même un cœur attristé.

J’aime les roses! Il peut s’agir de n’importe quelle couleur: rouge, blanc, jaune, rose, champagne! Les types sont variés car il y a plus de 36 mille espèces.

Dans la thérapie florale, il existe plusieurs essences de fleurs à base de roses. Je citerai mes essences préférées. Parmi eux se trouve la rose sauvage (Rosa canina) appartenant au système des fleurs de Bach, qui a été créée par le médecin anglais Edward Bach, dans les années 1930. La rose sauvage est indiquée pour les personnes apathiques ou résignées à une situation, conformées et accepter tout pacifiquement, même les situations désagréables.

Une autre essence florale à base de roses que j’aime beaucoup est la California Wild Rose (Rosa californica) appartenant au California Floral System, créée par Richard Katz et Patricia Kaminsky. California Wild Rose contribuera au développement de l’amour pour la Terre et la vie humaine ainsi que de l’enthousiasme à servir et à épanouir.

Les élixirs floraux n’ont pas de contre-indications et peuvent être utilisés par des personnes de tout âge. Ils peuvent être trouvés dans les pharmacies de préparation à travers le pays.