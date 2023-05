Rose Byrne serait « absolument » à bord pour une suite de demoiselles d’honneur

Rose Byrne est à bord pour un Demoiselles d’honneur suite si l’occasion se présente. Le Platonique L’actrice a déclaré à PEOPLE qu’elle jouerait « absolument » dans un film de suivi « si toutes les filles étaient de la partie ». Byrne a joué dans la comédie à succès de 2011 aux côtés de Maya Rudolph, Kristen Wiig, Wendi McClendon-Covey, Melissa McCarthy et Ellie Kemper. Le film, écrit par Annie Mumolo et Wiig, suit Annie (Wiig), une femme en difficulté financière et émotionnelle qui assume le rôle de demoiselle d’honneur pour le mariage de sa meilleure amie Lillian (Rudolph). Quand Annie rencontre Helen (Byrne), l’amie de Lillian et sa demoiselle d’honneur, elles ne s’entendent pas. Au lieu de cela, une rivalité instantanée se développe et conduit à des situations hilarantes.

Byrne n’est pas le seul Demoiselles d’honneur membre de la distribution exprimant publiquement le désir d’une réunion avec l’équipage de drôles de dames. McCarthy, qui a remporté une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Megan Rice dans le film, a récemment déclaré : « Je ferais une suite de ‘Demoiselles d’honneur’ cet après-midi, en ce moment. Ce groupe de femmes était la chose la plus magique qui soit. Nous étions presque toutes déjà de très bonnes amies. Je Je pense que c’était un moment tellement magique. » Le film à succès a rapporté plus de 300 millions de dollars et a remporté une deuxième nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original.

Le réalisateur Paul Feig et Wiig, deux personnages clés de la création du film, ne semblent pas trop friands de Demoiselles d’honneur La deuxième partie, cependant. Feig a déclaré qu’une suite était peu probable, tandis que Wiig a noté que même si elle et Mumolo tenaient le film près de leur cœur, ils n’étaient pas intéressés à écrire une suite à l’histoire. Tout en parlant à Gens, Byrne a proposé une autre option qui réunirait le casting hilarant d’une nouvelle manière: « C’est un acte difficile à suivre parce que le premier film était si génial. C’était si magique et si aimé. » Elle ajoute: « Peut-être que nous pourrions faire un film différent ensemble. Une réimagination de quelque chose. Mais ils me manquent tous. J’ai vu Kristen Wiig récemment. C’était tellement agréable de la voir. Je ne l’avais pas vue depuis si longtemps, et ils ont tous une place si spéciale dans mon cœur. »

Rose Byrne retrouve un autre ancien compagnon de casting

Byrne joue actuellement sur AppleTV + Platoniquequi la réunit avec elle Voisin et Voisins 2 le coéquipier Seth Rogen et le réalisateur Nicholas Stoller. La série suit deux anciens meilleurs amis (Byrne et Rogen) qui se reconnectent après une rupture de plusieurs années. Selon la logline de la série, « L’amitié du duo devient dévorante et déstabilise leur vie de manière hilarante. » La série a été créée cette semaine et a déjà recueilli des critiques extrêmement positives, louant souvent le rapport des personnages principaux.

Platonic marque la deuxième collaboration entre Byrne et le streamer. Depuis 2021, l’actrice a joué dans la comédie dramatique acclamée par la critique des années 1980 Physiquedont la troisième et dernière saison débute le 2 août. Byrne reviendra ensuite dans la série de films Insidious pour son cinquième volet Insidieux : la porte rouge et voix Leatherhead dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Elle apparaîtra également dans la prochaine comédie dramatique Comportement inapproprié avec son partenaire de longue date Bobby Cannavale et Robert DeNiro.