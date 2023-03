Rose Byrne et Seth Rogen réunis pour Platonic d’Apple TV+

Rose Byrne et Seth Rogen se réunissent pour Platonic d’Apple TV +. Les deux ont déjà collaboré pour Voisins et sa suite. Le streamer a révélé aujourd’hui que Platonique, qui a été commandé en octobre 2020, sera présenté en première le 24 mai. Selon la logline officielle, «Platonic suit une paire platonique d’anciens meilleurs amis approchant de la quarantaine (Rogen et Byrne) qui se reconnectent après une longue rupture. L’amitié du duo devient dévorante et déstabilise leur vie de manière hilarante. »





Platonique est co-créé, co-écrit et réalisé par Nick Stoller et Francesca Delbanco. Byrne, Rogen et Conor Welch serviront de producteurs exécutifs aux côtés de Stoller et Delbanco. La série met également en vedette Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo et Andrew Lopez, ainsi que Alisha Wainwright, Guy Branum, Janet Varney, Emily Kimball et Vinny Thomas.

Les trois premiers épisodes de la série de dix épisodes seront diffusés le 24 mai et les épisodes restants seront diffusés chaque semaine, les mercredis, jusqu’au 12 juillet.

En 2014, Byrne et Rogen ont partagé la vedette dans Voisins en tant que couple marié vivant à côté d’une maison de fraternité. En 2016, ils ont repris leurs rôles pour la suite Voisins 2: Sorority Rising. Les deux films ont été réalisés par Stoller.





Les étoiles de Platon

AppleTV+

Platonique est la deuxième collaboration entre Apple TV+ et Byrne, qui joue actuellement sur Physique comme Sheila Rubin. La troisième saison de la série acclamée par la critique sera diffusée plus tard cette année.

Byrne a commencé sa carrière en apparaissant dans le cinéma et la télévision australiens dans les années 1990. Au cours des années 2000, elle a fait son chemin vers Hollywood et est apparue dans des films dont Star Wars : Épisode II – L’Attaque des Clones, Troie, 28 semaines plus tardet Connaissance. Son travail sur la série télévisée Dégâts a valu à l’actrice deux nominations aux Golden Globe Awards et deux nominations aux Primetime Emmy Awards. Byrne est également connu pour avoir joué dans Insidieux et sa suite Insidious: Chapitre 2, ainsi que X-Men: Première classe et sa suite X-Men : Apocalypse.

Alors que Platonique marque la première collaboration de Rogen avec AppleTV+, un autre projet entre les deux est déjà en préparation. Rogen devrait jouer dans une prochaine série pour le streamer. Pour le projet sans titre, Rogen sera également scénariste, réalisateur et producteur exécutif, aux côtés de son collaborateur de longue date Evan Goldberg.

Rogen a commencé son travail dans l’industrie en tant que comédien de stand-up. En 1999, il a joué dans la série classique culte de Judd Apatow Freaks and Geeksce qui a conduit à d’autres projets avec Apatow, notamment En cloque et La vierge de 40 ans. Bien que Rogen soit apparu dans de nombreuses comédies tout au long de sa carrière (comme Super mal, Ananas Expresset L’artiste du désastre), il s’est également aventuré dans le monde du drame avec des apparitions dans des films comme Prends cette valse, Steve Jobset Les Fabelman. Rogen a récemment reçu des nominations aux Primetime Emmy et aux Golden Globe Awards pour son travail sur Hulu’s Pam et Tommy.