Rosario Dawson saute la barricade et devient physique sur AEW Dynamite

casse-cou et Le Mandalorien Star Rosario Dawson a fait une apparition spéciale dans le programme de lutte professionnelle All Elite Wrestling AEW Dynamite, et l’actrice a même pu faire partie de l’action. Mercredi soir, l’émission était diffusée en direct sur TNT lorsque Dawson la regardait depuis son siège au premier rang. Après avoir été distinguée par Malakai Black au micro, Dawson a sauté par-dessus la barricade pour affronter le lutteur, ce qui a provoqué un intense regard fixe entre les deux.

.@CodyRhodes renvoyé à #AEWDynamite porter le combat à #MalakaiNoir et a obtenu une aide de son camarade @GoBigShowTBS juge et Jedi @rosariodawson! pic.twitter.com/ytKrKiMAXj – Toute la lutte d’élite (@AEW) 16 septembre 2021

Le lutteur AEW Cody Rhodes, qui apparaît également en tant que juge aux côtés de Dawson dans la série TBS Allez grand spectacle, puis a commencé à s’approcher du ring depuis le public. C’était la première apparition de Rhodes à la télévision AEW depuis sa défaite contre Black le mois dernier. Avec le dos de Black tourné pour regarder Cody, Dawson est passé à l’attaque en sautant sur Black et en l’enfermant dans un étranglement. Il a réussi à se débarrasser de l’actrice juste à temps pour que Cody les atteigne, entraînant une violente bagarre dans la foule entre les deux lutteurs en conflit.

Plusieurs autres célébrités ont fait des apparitions spéciales dans AEW depuis que l’organisation de lutte a commencé à diffuser du contenu sur TNT. En 2019, Kevin Smith et Jay Mewes sont arrivés pour promouvoir la sortie de Jay et Silent Bob redémarrent, une décision qui les a bannis de la WWE. Snoop Dogg s’est présenté en janvier et a même pu sauter de la troisième corde sur un lutteur à terre. En mars, Shaq est apparu sur Dynamite où il a fini par parcourir deux tables au sol. Paul Wight a également teasé le retour de son personnage Captain Insano de The Waterboy.

Rosario Dawson est apparu dans de nombreux films notables au fil des ans. Elle est connue pour jouer Gail dans Ville du péché et sa suite Sin City : une dame à tuer, apparaissant également dans des films comme Josie et les Pussycats, inarrêtable, et Zombieland : appuyez deux fois. Après avoir fait ses débuts dans Kevin Smith’s Commis II, Dawson devrait également reprendre son rôle dans la prochaine suite Commis III. Smith a précédemment taquiné le retour de son personnage avec une image du tournage.

« Becky est de retour ! C’était le premier jour pour l’incroyable Rosario Dawson hier soir », a écrit Smith. « Les jours 1, 2 et 3 de notre tournage ont donné lieu à des scènes sensationnelles, alors j’espère que le jour 4 d’aujourd’hui (une journée entièrement composée de Rosario et Brian O’Halloran) maintiendra la séquence ! Les enfants, j’adore* quoi Commis III s’annonce ! »

Dawson a également joué Claire Temple dans la série à succès casse-cou, apparaissant également en tant que personnage dans les autres émissions Marvel sur Netflix. L’année dernière, elle a fait ses débuts en tant qu’Ahsoka Tano dans la saison 2 de Le Mandalorien, devenant rapidement un favori des fans pour Guerres des étoiles Ventilateurs. Depuis, il a été officiellement annoncé que Dawson reviendrait en tant que personnage de la prochaine série Disney + Ahsoka. Ces jours-ci, elle peut également être vue dans la sitcom biographique de Dwayne Johnson Jeune Rocher.

On ne sait pas si Rosario Dawson envisage de revenir bientôt à All Elite Wrestling. En attendant, il semble que son copain Cody Rhodes poursuivra le combat contre Malakai Black, et nous savons pour qui elle soutiendra. Ils auront leur match de rancune le mercredi 22 septembre pour un épisode spécial de AEW Dynamite, surnommé AEW Dynamite : Grand Chelem.