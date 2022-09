Rosario Dawson parle de son retour en tant que Becky dans la suite de  » Poignant  » Clerks III

Ce mois-ci verra la sortie de Commis III, le troisième volet de la série de films qui a lancé la carrière cinématographique de Kevin Smith. Alors que le film ramènera l’original Greffiers met en vedette Brian O’Halloran et Jeff Anderson, grands favoris de Commis II reviennent également, comme Rosario Dawson comme Becky. Dans le deuxième film, Becky était l’intérêt amoureux de Dante d’O’Halloran, et elle était enceinte de son enfant la dernière fois que nous avons vu le personnage.

Dans une nouvelle interview avec THR, Dawson a parlé de son retour en tant que Becky dans Commis III. Elle a dit à quel point elle était impatiente de revoir ce personnage car il y avait des questions laissées sans réponse par la fin de Commis II. Dawson révèle qu’elle aurait figuré dans la version de Commis III qui n’a jamais été réalisé et l’a trouvé « dévastateur » lorsque le film ne s’est pas matérialisé. Cependant, elle a ensuite pu retrouver Smith et le gang pour le film de 2019 Jay et Silent Bob redémarrentce qu’elle a beaucoup apprécié.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je voulais revenir et faire explorer Becky en tant que personnage depuis que nous avons terminé Commis II avec elle enceinte. J’étais comme, ‘Où va cette histoire?’ Et Kevin avait une version du [Clerks III] script flottant autour. Il l’avait écrit il y a quelques années, mais cela n’a finalement pas eu lieu, ce qui a été dévastateur. Et puis il a eu une crise cardiaque de veuf; nous l’avons presque perdu. Et puis un an plus tard, à la date, il a commencé à tourner sur Jay et Silent Bob redémarrent, dont je dois faire partie. Donc, juste revenir avec lui et le gang était tellement, tellement spécial. »

Dawson a également expliqué comment la crise cardiaque réelle de Smith l’a inspiré à démarrer une nouvelle Commis III scénario à partir de rien. C’est ce scénario qui a finalement lancé le bal sur la suite. Dawson a également réfléchi à la façon dont Becky est devenue « si importante » au fil des ans.

« Il a mis toute cette expérience dans cette histoire, et il a ramené Becky d’une manière très controversée, ce qui n’est pas choquant pour Kevin, bien sûr. Mais c’était déchirant, et c’était aussi vraiment spécial, important et magique. J’adore que ce personnage est devenu si important pendant tant d’années qu’être mis au courant de l’état des choses pourrait immédiatement avoir un tel impact sur la narration de ce film. »

Rosario Dawson dit que Clerks III combine le meilleur des commis et des commis II

Commis II avait une ambiance différente de l’original, car il était présenté en couleur dans un tout nouveau cadre. Le troisième type de film mélange les deux premiers films d’une manière unique, comme le taquine Sawson.

« Le premier film était si différent du second. Quand nous tournions [Clerks II], nous avons parlé de la façon dont les gens pouvaient vraiment l’aimer ou le détester parce que c’est tellement différent. Mais ce troisième film est une fusion si parfaite des deux – passer du noir et blanc à la couleur et simplement mélanger les deux – et c’est refait à travers l’objectif de ce moment et de tout ce que nous avons traversé pour arriver ici. Donc ça résonne vraiment. C’est poignant. C’est émotionnel. J’étais horrible à pleurer à la première, et c’est choquant parce que c’est toujours aussi drôle et irrévérencieux et toutes ces choses merveilleuses. Il y a aussi beaucoup d’humanité. Donc, Kevin est vraiment à la hauteur, comme il l’a fait pendant toutes ces années, et c’est pourquoi il a eu un tel impact sur cette industrie. Seul Kevin pouvait faire un film aussi autoréférentiel et s’en tirer. »

Commis III sera projeté dans les salles du 13 au 18 septembre, avec l’aimable autorisation de Fathom Events.