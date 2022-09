Rosario Dawson fait le point sur les progrès du tournage d’Ahsoka « Super Amazing »

Ahsoka est la dernière série dérivée de Star Wars à se diriger vers Disney +, et la star Rosario Dawson a fait le point sur le déroulement du tournage.

Bien qu’il n’y ait pas eu trop de détails révélés sur l’intrigue de Ahsokail a été largement reconnu que la série se déroulera dans le même laps de temps que Le Mandalorienqui est post- Le retour du Jedi. Pour cette raison, l’inclusion de Hayden Christensen a été une surprise pour les fans lorsqu’il a été révélé qu’il reprendrait son rôle d’Anakin Skywalker. Bien sûr, il y a deux options quant à la façon dont Anakin pourrait figurer dans la série ; en tant que Force Ghost ou dans des flashbacks tels que ceux vus dans Obi Wan Kenobi. Pour l’instant, rien n’indique laquelle de ces options sera explorée, mais le fait que Christensen ne soit pas impliqué dans la production est suffisant pour de nombreux fans.





Ahsoka mettra en vedette de nombreux autres personnages connus des fans à travers Star Wars : Rebelles, dont Sabine Wren, Her Syndulla et Chopper le droïde. On ne sait pas exactement où l’aventure d’Ahsoka la mènera, mais l’histoire se déroulant à l’époque de Le Mandalorien il pourrait bien y avoir un croisement entre les émissions à un moment donné. Pour l’instant cependant, les fans sont simplement heureux de savoir que le projet solo d’Ahsoka arrivera l’année prochaine pour ajouter un autre spin-off à l’opéra spatial qui continue de croître et de se développer dans des directions nouvelles et surprenantes.