Rosario Dawson confirme apparemment que The Punisher est en cours de redémarrage avec Jon Bernthal

Dawson, qui est déjà apparu dans d’autres émissions Marvel comme Luke Cage, Jessica Jones, Les Défenseurs et Poing de fer alors que Claire Temple, alias The Night Nurse, expliquait à quel point elle tenait vraiment à faire partie de ce nouveau renouveau.

L’année dernière, Vincent D’Onofrio, qui interprète Kingpin dans Casse-cou et Oeil de faucona reçu un appel du patron de Marvel, Kevin Feigequi a révélé que lui et l’acteur britannique apparaîtraient plus tard ensemble dans une autre série Marvel, selon The Hollywood Reporter.