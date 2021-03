Rosamund Pike et la raison pour laquelle elle enterre ses récompenses dans son jardin

KARTELL chaise pour extérieur SMATRIK (Blanc / Blanc - polycarbonate coloré dans la masse et acier inox verni)

Kartell lance dans sa version définitive Smatrik, la nouvelle évolution de la chaise. Le projet Smatrik Kartell naît du dialogue constant entre design et innovation et de la rencontre entre idées visionnaires et expérimentales du designer et la technologie sophistiquée de production de la marque. Le motif de