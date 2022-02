Rosalía publie un clip vidéo de sa chanson  »Saoko » et donne une date de sortie pour MOTOMAMI son nouvel album

l’artiste espagnol Rosalie a suscité l’enthousiasme de ses fans vendredi dernier, lorsqu’il a révélé sa dernière chanson, »Saoko », une chanson qui combine le reggaeton avec des synthétiseurs et une base de jazz léger. Prenant comme référence le boom du reggaeton du début du millénaire, la chanson »Saoco » avec Wisin Oui papa yankeeRosalia entame une nouvelle ère musicale avec son prochain album MOTOMAMIqui a annoncé sa date de première pour le 18 mars 2022.

musique sonya publié une déclaration dans laquelle ils recueillent les paroles de Rosalía, à propos du lancement de ce sujet :

» Nommer ma chanson » SAOKO » et sampler Yankee et Wisin pour moi est l’hommage le plus direct que je puisse rendre au reggaeton classique, un genre que j’adore et qui a été une constante et grande inspiration tout au long du projet MOTOMAMI. J’ai commencé à jouer du piano droit au Electric Lady’s Studio B à New York, je m’en souviens comme si c’était hier. C’était la nuit et faire ce rythme m’a semblé aussi amusant que de conduire une Lambo. »

« Ensuite, j’ai déformé ce piano et ajouté quelques percussions reggaeton classiques d’une bibliothèque que NaisGai m’avait envoyée il y a longtemps, ce qui d’ailleurs est quelque chose de très spécial pour moi car cette bibliothèque est passée d’une génération de producteurs à l’autre pendant longtemps temps », continue.

Le clip vidéo de »Saoko » est sorti à minuit aux États-Unis, et on peut voir Rosalía visiter une ville américaine avec un groupe de motards qui n’arrêtent pas de faire des cascades même lorsqu’ils sont persécutés par la loi. Dirigé par Saint Valentin Petit reprend l’intérêt de la chanteuse pour la périphérie urbaine, même si elle change le paysage de l’Espagne industrielle qui a inspiré son précédent album « Malamente » pour l’imaginaire américain.

Les adeptes de la star ont émis des théories sur la signification du mot « saoko », faisant référence au penchant de Rosalía pour les dessins animés japonais, cependant, l’origine de ce terme n’a rien à voir avec la culture populaire.

En premier lieu, le mot s’écrit avec « c », c’est-à-dire « saoco », un terme d’origine africaine qui s’est répandu dans toute l’Amérique latine et est une manière de désigner les termes suivants : saveur, rythme, musique, joie et bon mouvement..







Motomami est le troisième album studio de l’auteur-compositeur-interprète espagnol Rosalía. Sa sortie est prévue le 18 mars via Columbia Records. Comptant avec 16 chansons.