Rosalía dans « El Hormiguero »: date, heure et comment regarder l’interview de Pablo Motos en direct

Tranca, Barrancas et Petancas, les insectes qui donnent le nom à « La fourmilière »ils auront l’occasion de poser des questions piquantes à l’un des chanteurs le plus populaire d’Espagne. rosalia le semaine du 12 juin dans le programme Antena 3 Et ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir à ce sujet pour profiter de votre entretien.

Le talk-show télévisé a commencé à diffuser en 2006 et consiste en des conversations divertissantes avec des personnalités internationales.

Au cours des jours précédents, certains des célébrités invitées Il s’agissait de Maribel Verdú, qui a participé à « The Flash » et de Chris Hemsworth, qui faisait la promotion de son nouveau film sur Netflix, « Tyler Rake 2 ».

Pendant, les nouveaux interviewés de la semaine du 12 au 18 juin Ils ont déjà été confirmés. En plus de Rosalía, il comprend d’autres artistes tels que Jennifer Lawrence, Clara Galle, Julio Peña et Javier Cámara.

QUEL JOUR EST-CE QUE ROSALÍA JOUE DANS « EL HORMIGUERO » ?

Rosalía sera la première invitée de la semaine à « El hormiguero », car aura son entretien avec Pablo Motos le lundi 12 juin 2023.

Rosalía avait déjà été dans « El hormiguero » en mars 2022 (Photo : Antena 3)

En plus de partager certains secrets de son travail et de sa vie personnelle, comme son engagement envers Rauw Alejandro, il a également interprétera sa nouvelle chanson « Tuya »sorti le 8 juin.

À QUELLE HEURE ROSALÍA SE PRÉSENTE À « EL HORMIGUERO » ?

Comme chaque semaine « El hormiguero » est diffusé à 21h45, prime time sur Antena 3. Ainsi, à partir de ce moment, ils pourront voir Rosalía à l’écran.

De même, les entretiens des jours suivants (mardi, mercredi et jeudi) seront également à la même heure.

COMMENT VOIR L’INTERVIEW DE ROSALÍA EN DIRECT DANS « EL HORMIGUERO » ?

Si vous voulez voir l’interview de Rosalía dans « El hormiguero », vous pouvez syntonisez la chaîne Antena 3 en Espagnepour pouvoir le voir en direct.

De plus, il existe d’autres options qui n’impliquent pas le câble, mais qui n’ont qu’un accès en ligne. C’est à travers ATresplayer, la plateforme de streaming AResmédia officiel.