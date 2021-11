Rosalía anticipe une nouvelle collaboration avec The Weeknd

PUMA x The Weeknd XO Hommes Veste bomber 576898-99 - blanc

Marque PUMA Collaboration avec le chanteur The Weeknd Matériel 100% polyamide Côtes 89% coton 10% nylon 1% elasthanne Doublure 100% coton Logo de la marque avec logo The Weeknd brodé en écusson sur la poitrine gauche Inscription PUMAXO imprimée verticalement sur tout le dos col kimono moderne deux poches latérales ouvertes poignets et ourlet élastiques côtelés coupe plus longue sur les manches coupe décontractée confortable à porter NOUVEAU avec étiquette & emballage d'origine