Roots of Pacha est un nouveau simulateur de vie de l’âge de pierre de Kickstarter

un nouveau jeu de simulation d’agriculture coopérative a vu le jour alors que les joueurs sont transportés dans l’âge de pierre avec Racines de Pacha. Ce titre provient du développeur Soda Den et de l’éditeur Crytivo et vient de recevoir un financement complet sur Kickstart en moins de 24 heures. Ce titre comprend une expérience de construction de village ainsi que des tonnes de thèmes lourds de Harvest Moon, Stardew Valley, et Clan de l’ours des cavernes.

Le financement de ce jeu continue d’augmenter et le premier objectif extensible a déjà été débloqué. Les joueurs peuvent avoir des lieux de mariage supplémentaires dans le jeu et les options de romance ont été étendues. Les joueurs ont débloqué la possibilité de se marier sur une plage, une grotte ou une forêt dans ce titre unique.

Après avoir erré dans la nature, votre village a décidé de s’installer et de construire une vraie maison. Créez une communauté prospère avec des cultures, des animaux, de la technologie et plus encore. C’est une chance de cultiver un héritage à l’âge de pierre avec un village dédié plein d’opportunités et de potentiel.

Ce jeu comprend la collecte et la découverte pendant que les joueurs explorent les terres et relèvent différents défis. Trouvez des animaux, domestiquez-les ou apprenez à la tribu la valeur de la chasse. Pêcher dans les eaux peu profondes, exploiter les grottes et découvrir des pouvoirs sur tout le territoire qui aideront à établir un village plus prospère et plus durable.

Commencez dans un monde primitif et regardez-le évoluer à mesure que vous remodelez lentement le monde en une société plus large. Préservez la nourriture, commencez à travailler le métal, créez de la poterie et pratiquez la religion. C’est un village à vous, et vous seul pouvez contrôler leur destin tout au long de la vie.

Vous ferez partie d’un village, et il est important de connaître chacun des villageois. Ils ont tous leurs propres rêves, peurs et amitiés. Il est important de créer votre propre clan et d’inviter d’autres villageois à venir vivre avec vous. Organisez des festivals, des rituels et plus encore tout en développant une culture de votre propre conception.

Votre personnage est également le vôtre lorsque vous pouvez le personnaliser, sa maison et ses cosmétiques. Créez une ferme incroyable, décorez votre maison et devenez une véritable partie de l’expérience du village. Il s’agit d’un titre basé sur une conception soignée et situé dans un monde unique qui profitera à tout joueur qui aime créer une vie.

Le jeu propose également des options multijoueurs afin que les joueurs puissent explorer et découvrir le monde avec leurs amis. Montez des animaux ensemble, amusez-vous et profitez de cinématiques multijoueurs alors que tout le jeu répond à l’expérience.

C’est un excellent jeu pour un public plus jeune et plus âgé pour s’asseoir, explorer et profiter.

Racines de Pacha est disponible sur Kickstarter et sera finalement lancé sur Steam pour le public PC.