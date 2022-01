Rooney Mara incarnera Audrey Hepburn dans le prochain biopic

L’actrice nominée aux Oscars, Rooney Mara, devrait jouer le rôle d’Audrey Hepburn dans un prochain biopic d’Apple Studios. Selon Deadline, le film sera produit par Mara et réalisé par Luca Guadagnino, réalisateur de Appelez-moi par votre nom, en 2017. Il sera écrit par Michael Mitnick qui est connu pour son travail sur la série HBO, Vinyle. Mitnick a également écrit le court métrage 2019 de Guadagnino La fille chancelante, avec Julianne Moore, et le scénario des années 2014 Le donneur. Les détails du film concernant son intrigue ou la date à laquelle il commencera à tourner n’ont pas encore été annoncés.

Mara a joué dans plus d’une douzaine de films et s’est fait un nom à Hollywood. Elle est surtout connue pour son travail dans La fille au tatouage de dragon et Carole ce qui lui a valu des nominations aux Oscars. Elle a également joué dans des films acclamés par la critique tels que Lion et Une histoire de fantôme. Plus récemment, Mara a joué dans le thriller psychologique de Guillermo del Toro Allée des cauchemars, un éventuel candidat aux Oscars 2022.

Mara est la dernière star à incarner un personnage légendaire d’Hollywood alors que Chris Evans assumera le rôle de Gene Kelly annoncé plus tôt cette semaine. Comme The Cut l’a rapporté en 2012, Rooney Mara est la « nouvelle Audrey Hepburn ». À première vue, cela pourrait aussi bien être un casting parfait. L’article déclarait: « Garçon manqué et brune, Audrey était une alternative rafraîchissante aux pin-up stars des années 50 Lana Turner et Marilyn Monroe, et Rooney se démarque certainement par son ambiance de princesse gothique non-conformiste. »

« Une chose au moins semble certaine dans l’histoire des autres actrices par rapport à Audrey Hepburn : aucune, à part Mara, ne partage sa capacité déconcertante à transformer une frange folle en déclarations de style », a déclaré le Cut.

le Petit déjeuner chez Tiffany La légendaire actrice hollywoodienne est née en 1929 et était connue pour être une icône du cinéma et de la mode. Apparaissant dans des films classiques tels que vacances romaines, Sabrina. et Ma belle dame, Hepburn a remporté cinq nominations aux Oscars et le prix humanitaire Jean Hersholt en 1993. Elle a pris sa retraite d’acteur au début des années 1980, se concentrant sur son travail humanitaire. Elle a également été ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF pour son travail caritatif international. Hepburn est décédée dans sa maison suisse en 1993 des suites d’une bataille contre le cancer à l’âge de 63 ans. Dans les années qui ont suivi sa mort, Hepburn a obtenu le statut EGOT (Emmy, Grammy, Oscar et Tony), devenant ainsi la première personne à remporter le titre. à titre posthume.









