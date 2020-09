Roomba i7 + et cinq autres robots aspirateurs que vous pouvez acheter moins cher aujourd’hui dans les ventes de septembre d’Amazon

Les offres de septembre d’Amazon suivent avec de bonnes réductions dans l’ensemble et dans les catégories de la technologie, de l’informatique et de l’électronique domestique en particulier. Dans ce dernier, nous trouvons soldes et remises très attractives sur les robots aspirateurs de toutes les gammes, mais surtout dans les produits phares du populaire iRobot. Si vous envisagez de faire le saut vers le confort d’un robot aspirateur, soyez très prudent avec ces offres.

Roomba i7 +

Soit parce que la poussière ne vous convient pas, soit simplement parce que vous voulez la toucher le moins possible et que vous voulez un aspirateur robot ambitieuxAujourd’hui, le Roomba i7 + baisse de 100 euros contre 899 euros habituels, restant à 799 euros.

Cet iRobot i7 +, en plus d’être livré avec une navigation intelligente par caméra, des brosses en caoutchouc efficaces et son application intuitive pour l’utiliser (bien qu’il soit également compatible avec les assistants vocaux), se distingue par sa base encombrante qui vide automatiquement le bac du robot lorsque le nettoyage est terminé.





iRobot i7 + Roomba – Robot aspirateur Wi-Fi, auto-vidage, aspiration x10, mémoriser, cartographier et s’adapter à votre maison, nettoyage de la pièce, détection de la saleté, application domestique, dépôt lavable, animaux de compagnie, couleur noir

Roomba i7

Et si vous n’avez pas besoin de sa tour autonettoyante mais que vous souhaitez continuer à profiter Le produit phare d’iRobot l’année dernière, un modèle avec une navigation intelligente hautement optimisée, ses brosses en caoutchouc résistantes et efficaces, la facilité d’utilisation de son application et sa puissance, ces jours-ci, vous pouvez acheter l’iRobot i7 pour 569 euros, son prix a un peu augmenté ces dernières heures mais c’est toujours moins cher que dans d’autres magasins.





iRobot i7 Roomba – Robot aspirateur adaptable à la maison, idéal pour les animaux de compagnie, puissance d’aspiration élevée avec 2 brosses en caoutchouc, avec connexion Wi-Fi et programmable par application A lire : HP Envy x360 13: un ordinateur portable abordable avec Ryzen 4000 et d'autres avantages

Roomba 981

IRobot haut de gamme vétéran ce Roomba 981, que l’on trouve généralement pour environ 600 euros sur Amazon mais baisse comme l’offre du jour à 474 euros

Ce modèle dispose de fonctionnalités haut de gamme telles qu’une puissance d’aspiration élevée, une navigation intelligente par caméra, des brosses en caoutchouc spéciales pour les ménages avec des animaux domestiques et la possibilité de le contrôler depuis le mobile ou avec des assistants vocaux.





iRobot Roomba 981 – Aspirateur robot pour tapis avec puissance d’aspiration, multi-pièces, technologie de détection de saleté, connexion WiFi et programmable par application, compatible Alexa

Roomba e5154

C’est l’un des robots aspirateurs au meilleur rapport qualité-prix du marché et d’iRobot lui-même, une entreprise de référence dans le secteur pour ses algorithmes et la qualité de ses aspirateurs.

Le Roomba E5 est un milieu de gamme qui combine les caractéristiques des modèles les plus ambitieux avec d’autres plus simples offrant un robot aspirateur équilibré. Parmi ses atouts premium figurent ses brosses en caoutchouc, qui attrapent plus de poils et offrent une plus grande durabilité et que vous pouvez contrôler depuis son application intuitive ou via Alexa. Bien entendu, votre navigation est aléatoire.

Bien qu’il ait un prix de marché d’environ 350 à 400 euros, dans les offres de septembre d’Amazon, il est abaissé à 299 euros.





iRobot Roomba e5154 – Aspirateur robot optimal pour animaux de compagnie, aspiration 5 fois supérieure, brosses en caoutchouc anti-enchevêtrement, capteurs de détection de saleté, sols durs et tapis, Wifi, application programmable, compatible Alexa

Conga Series 3290 Titane

Le prolifique Cecotec a dans son catalogue d’aspirateurs robots avec près de deux douzaines de modèles, renouvelant ses gammes de temps en temps, ce qui provoque des modèles comme celui-ci. milieu de gamme supérieur Conga Serie 3290 Titanium n’est plus disponible sur son site officiel malgré environ un an sur le marché. Ce modèle milieu de gamme a dépassé les 300 euros, mais sur Amazon il est disponible pour 279 euros.

Le Conga Series 3290 Titanium est capable d’aspirer avec une puissance d’aspiration de 2300 Pa, il dispose d’une visionneuse laser pour une navigation intelligente, ce qui permet d’optimiser le nettoyage et de pouvoir choisir quelle pièce nettoyer dans jusqu’à 5 cartes différentes, il est livré avec un accessoire pour le récurage et Il peut être utilisé depuis l’application mobile ou avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.





Robot Aspirateur Cecotec Conga Série 3290 Titanium. 2300 Pa, gestion et édition de pièce, application avec jusqu’à 5 cartes, aspirateur, balayage, gommage et vadrouille, Alexa et Google Home

Ecovacs Deebot N79S

Si vous cherchez un Aspirateur robot abordable et simple mais avec la commodité de pouvoir le contrôler depuis votre mobile, l’Ecovacs Deebot N79S passe ces jours-ci de 200 euros à 129 euros

Cet Ecovacs Deebot N79S navigue de manière aléatoire dans votre maison, mais vous pouvez utiliser son application pour le lancer ou l’arrêter depuis votre téléphone, ainsi qu’avec l’assistant vocal d’Amazon. Malgré son petit prix, il propose quatre modes de nettoyage et deux niveaux d’aspiration.





Ecovacs Deebot N79S – Robot Aspirateur Navigation aléatoire, contrôle par App et Alexa, Wifi, 4 modes de nettoyage, 2 niveaux d’aspiration, sols durs et tapis, détecte les obstacles et les inégalités, noir

