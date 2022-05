Ron’s Gone Wrong Studio annonce un deuxième long métrage d’animation

Serrurier Animation, le studio derrière Ron a mal tourné, est de retour pour plus! Le studio annonce son deuxième long métrage d’animation, ainsi que sa deuxième collaboration avec DNEG Animation. Le film s’appellera Ce Noël.

Ce Noëlanciennement intitulé Le bas vide, sera basé sur un trio de livres pour enfants du cinéaste Richard Curtis et illustré par Rebecca Cobb. Les trois livres en question sont Le bas vide, Jour de neigeet Ce Noël. Les livres se concentrent sur les effets du bouleversement des traditions de Noël et sur la façon dont la folie peut rassembler une famille. Curtis a parlé avec Variety de son enthousiasme pour le projet, car ce sera son premier projet de film d’animation.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Quand j’étais jeune, ‘Charlie Brown’s Christmas’ était mon truc de Noël préféré – et j’adore l’idée de faire quelque chose qui pourrait être une joie à Noël. J’espère que nous pourrons le rendre drôle et touchant et évoquer une partie de la magie que les films de Noël ont toujours fait pour moi et ma famille.

Un Noël animé





20ième siècle

Ce Noël sera également une première pour Simon Otto. L’animateur est probablement mieux connu pour son rôle de responsable de l’animation des personnages dans le Comment entraîner son dragon trilogie. Alors qu’Otto a une histoire de réalisateur à la télévision, Ce Noël sera son premier rôle de mise en scène théâtrale. La co-fondatrice de Serrurier Julie Lockhart avait ceci à dire dans une déclaration au sujet d’Otto rejoignant le projet.

« Simon Otto est l’un des artistes les plus éminents travaillant dans le domaine de l’animation de longs métrages aujourd’hui. Son goût superbe et sa capacité à doter les personnages et les histoires animées de cœur, d’humour et de pathos est dans une classe à part. Nous sommes ravis qu’il fera ses débuts en tant que réalisateur sur ce projet de Serrurier. »

Curtis écrira le scénario avec Peter Souter. Curtis et Cobb seront tous deux producteurs exécutifs, auxquels se joindront Elisabeth Murdoch, Sara Smith, Julie Lockhart, Bonnie Arnold, Peter Souter et Colin Hopkins. Nicole P. Hearon (Vaiana) et Adam Tandy (L’épaisseur de celui-ci). Se joindre à l’équipage sont Doug Ikeler (Saison ouverte) en tant que Superviseur VFX.

Ashley Boddy (Ron a mal tourné). Dave Edwardz (Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker) occupera le poste de responsable de la mise en page avec Sim Evan-Jones (Les chroniques de Narnia) en tant que rédacteur en chef. Justin Hutchinson-Chatburn (Miroir noir) sera chef décorateur et Kapil Sharma (Trolls) sera directeur de l’animation. Tom Jacomb, le président de DNEG Animation, a déclaré avec Collider l’excitation de travailler avec Locksmith une deuxième fois après avoir collaboré avec eux précédemment sur Ron a mal tourné.

« Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Locksmith pour leur deuxième projet, suite au succès de Ron a mal tourné. J’ai été un grand fan de Simon Otto et de tout son travail sur le Comment entraîner son dragon série, donc je suis très heureux de travailler maintenant avec lui dans le fauteuil du réalisateur ! »

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour Ce Noëlmais raison de plus pour garder les yeux et les oreilles ouverts pour plus de mises à jour !





The Boys Saison 3 : des questions auxquelles nous avons hâte de voir des réponses

Lire la suite