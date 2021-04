Ronnie Ortiz-Magro de Jersey Shore a été arrêté pour violence domestique

E! News et Us Weekly ont des autorités confirmant que la réservation a été déposée contre l’ancienne star de la télé-réalité pour « violence conjugale avec blessure ».

Les avocats de Ronnie, Scott E. Leemon et Leonard Levine, ont déclaré à E! News dans une déclaration collective: « Nous venons d’apprendre les nouvelles allégations contre Ronnie et avons besoin d’un peu de temps supplémentaire pour enquêter plus avant. En tant que tel, nous ne ferons aucune autre déclaration pour le moment. »

L’homme de 35 ans a été accusé de violence domestique, de brandissement d’une arme, de mise en danger d’enfants, de faux emprisonnement [of Jen], résister à l’ arrestation et proférer des menaces criminelles.

« Elle me soutient. Elle m’aime, tu sais, et c’est quelque chose que j’ai toujours cherché. Et j’ai l’impression que c’est [some]chose que je n’ai pas obtenue en retour et c’est [some]chose que j’ai toujours donnée aux autres », a-t-il déclaré en novembre de l’année dernière.