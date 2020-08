Ronaldo a célébré sa victoire sur le Scudetto avec une nouvelle voiture. Imaginez quel était le choix?

Confirmé la victoire de la Juventus dans la ligue italienne de football, Cristiano Ronaldo a décidé de célébrer une fois de plus ce trophée, en s’offrant … un nouveau super sport. Ce qui, il faut le dire, n’est rien en raison des différents modèles de rêve que les Portugais ont déjà!

Aujourd’hui déjà maître d’une collection vraiment époustouflante, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo reste néanmoins déterminé à augmenter le prix de son parc automobile. Plus précisément, investir dans des propositions qui sont elles-mêmes de véritables joyaux de l’industrie automobile.

Donc et juste pour parler des marques, nous soulignons la préférence de Cristiano Ronaldo pour les modèles de fabricants tels que Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Porsche, Audi et Maserati. Sans oublier les Koenigsegg encore plus exclusifs… et Rolls-Royce.

Cependant, si l’une de ces marques est capable d’accélérer les rêves de la grande majorité des pilotes, il n’en est pas moins vrai que le footballeur portugais semble avoir une affection toute particulière pour une autre, en particulier: Bugatti.

Alors, à l’heure où l’équipe de football pour laquelle il joue, la Juventus, vient de remporter un autre championnat italien, le fameux Scudetto, Cristiano a décidé de fêter ça en s’offrant une autre Bugatti. Etant donné que le choix s’est porté, ni plus, ni moins, que dans une Bugatti Centodieci!

Avec un prix d’environ cinq millions d’euros, la Centodieci est l’une des éditions spéciales les plus récentes, dans ce cas limitée à seulement 10 unités, de Bugatti, avec laquelle le constructeur de Molsheim cherche à honorer le modèle EB110, fait connaître dans la décennie. de 90 du siècle dernier.

Utilisant une version améliorée du bloc W12 utilisé dans le Chiron, qui sert également de base, la Bugatti Centodieci annonce une puissance maximale de 1600 ch, soit 100 ch de plus que la Chiron, qui rejoint alors deux paires de doubles pots d’échappement intégrés dans un diffuseur arrière généreux, conçu pour augmenter la charge aérodynamique et, par conséquent, la stabilité, à haute vitesse.

