Ronald Reagan était tout sauf le leader impeccable décrit dans Call of Duty Cold War

L’un des aspects caractéristiques de la série Call of Duty est sa capacité à proposer à nouveau des personnages et événements historiques du XXe siècle, puis à les plier pour raconter sa propre histoire, caractérisée par une adrénaline et un gameplay passionnant. Par exemple, le dernier Call of Duty: Guerre froide Black Ops se déroule dans les années 1980, pendant l’escalade de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La campagne voit trois espions de la CIA, Woods, Mason et Hudson, faire face à différentes missions pour empêcher le monde libre de tomber sous la dictature soviétique. UNE rhétorique banale, qui place les États-Unis comme le seul champion de la démocratie. Peu importe que les ennemis soient les nazis, le Vietcong ou les Russes: les Américains de Call of Duty pourront toujours sauver le reste du monde grâce à leurs valeurs.

Le problème de cette rhétorique n’est pas seulement la redondance continue – désormais dénuée d’attrait lorsque les États-Unis ne sont plus la seule puissance mondiale, mais c’est la réinterprétation spécieuse de personnages historiques. le Ronald Reagan qui apparaît dans Call of Duty: Black Ops Cold War exprime parfaitement ces perplexités. Le président – fidèlement recréé en infographie – apparaît dans l’une des scènes d’ouverture du jeu, au cours de laquelle il autorise les trois protagonistes à partir à la recherche d’un espion russe appelé Persée, malgré que ses conseillers soient contre. Peu importe: le bien des hommes et des femmes du monde libre passe avant tout.

C’est une représentation partielle et idéaliste, qui tend à montrer la figure de Ronal Reagan dans une vision exclusivement positive. Pourtant, en réalité, le 40e président des États-Unis a été au centre de plusieurs polémiques, qui ont certainement exacerbé de nombreuses situations géopolitiques, comme le journaliste de Kotaku Ethan Gach. Au cours de son article, il est fait mention de laIranger, le scandale qui a explosé en 1985-86 lié au trafic d’armes illégal avec l’Iran, lorsque l’embargo était en vigueur. L’argent obtenu de cette vente a ensuite été utilisé par l’administration Reagan pour financer la Contras au Nicaragua et renverser ainsi le gouvernement sandiniste, pro-communiste, plongeant le pays dans une série de massacres, de viols et de violences. Gach cite également l’incapacité du président à gérer la propagation desida, similaire à la récente de Trump aux prises avec la pandémie COVID-19.

Parlant du président sortant, le journaliste estime que cette révision de la figure de Ronal Reagan au sein de Call of Duty: Black Ops Cold War est un moyen de réhabiliter la figure des républicains après la présidence sui generis de Donald Trump. Après tout, déjà un article 2016 de Matthew Brummer sur Le diplomate a démontré le soutien en termes de financement et de conseils des franges politiques et militaires lors du développement du FPS le plus célèbre, dont Call of Duty. Lorsqu’un titre est parmi les plus vendus et les plus joués au monde, il peut être problématique de donner une vision partielle ou incompréhensible du passé. C’est pourquoi la rhétorique gagnante typiquement américaine a vraiment fatigué.