Ron Perlman incarnera Optimus Primal dans le nouveau film Transformers

Ron Perlman, acteur acclamé pour son rôle de « Hellboy » dans l’adaptation de Guillermo del Toro, a été choisi pour être la voix d’Optimus Primal dans « Transformers: Rise of the Beasts », le septième volet cinématographique de la célèbre franchise Hasbro. . Selon le rapport de Collider, Optimus Primal a été décrit comme « un guerrier vaillant et honorable », chef des Maximals et capitaine du navire Axalon.

Pendant l’ère « Beast Wars », Optimus Primal était celui qui a sauvé la vie d’Optimus Prime et a affronté Megatron en présentant comme son apparence alternative celle d’un gorille. Après son apparition acclamée dans la série animée des années 1990, le personnage sera présenté pour la première fois en live action.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le succès de Fast and Furious est dû à sa distribution diversifiée, selon l’actrice

La semaine dernière, Paramount a annoncé pour la première fois le développement de « Transformers: Rise of the Beasts », confirmant que le film présentera l’apparition de factions supplémentaires pour les Autobots et les Decepticons, y compris les Maximals, Terrorcons et Predacons, élargissant ainsi la variété des personnages dans son récit.

Ce nouvel opus de « Transformers » présente les principales performances d’Anthony Ramos et Dominique Fishback, réalisé par Steven Caple Jr. avec un scénario de Darnell Metayer et Josh Peters. Bien avant que le titre du film ne soit confirmé, Ramos a assuré que cet épisode représenterait un grand changement pour la franchise cinématographique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Karen Gillan prépare son retour dans « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 »

« Il y avait Shia LaBeuf, Mark Wahlberg et Hallie Steinfeld et maintenant moi. C’est très différent. Dominique Fishback. Transformers a été transformé », a déclaré Ramos dans une précédente interview (via ComicBook.com). L’acteur a désigné Steven Caple Jr comme un visionnaire, impatient que le public voie ce qu’il a en réserve pour ce nouvel opus. Le film a une date de sortie prévue pour juin 2022.