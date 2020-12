Ron Perlman ferait toujours un troisième film Hellboy

Avant que le MCU ne devienne la norme de facto pour les films de super-héros à Hollywood, plusieurs réalisateurs d’auteur ont proposé différentes franchises autonomes basées sur des super-héros individuels. L’un des plus distinctifs a été la vision du réalisateur oscarisé Guillermo del Toro. Hellboy avec Ron Perlman dans le rôle principal. Dans une interview avec ComicBook.com, Perlman révèle qu’il serait toujours prêt à en faire un troisième Hellboy film avec del Toro, bien que la franchise ait été redémarrée en 2019 avec David Harbour assumant son rôle d’anti-héros démoniaque.

«Eh bien, j’aime David Harbour. C’est un très bon gars et c’est un très bon acteur, alors j’espérais le meilleur pour lui, mais j’avais mon époque Hellboy, l’époque, c’était ce que c’était. [The reboot] n’a vraiment rien à voir avec [my films]. Il n’y a pas eu de chevauchement. C’étaient deux entités complètement différentes. Je n’avais donc pas d’opinion sur le nouveau Hellboy ni de souhait qu’il réussisse ou échoue, mais j’ai bien précisé que s’il y avait une chance de terminer la trilogie avec Guillermo, comme nous avions fait les deux premiers films et à l’image de ce qu’il avait en tête pour fermer tous les cercles, c’est quelque chose que j’envisagerais, à ce jour, de faire. Mais depuis qu’il [didn’t happen], puis j’avais déménagé et je n’avais aucune opinion à ce sujet. Et je ne suis ni effusif ni hyperbolique, c’est juste la vérité. «

le Hellboy le redémarrage n’a pas rencontré de bonnes critiques et a été une déception au box-office. La principale critique du film qui a été fréquemment critiquée était qu’il ne correspondait pas aux films de del Toro. Harbour lui-même avait affirmé dans une interview que Hellboy de 2019 avait souffert injustement en raison de comparaisons constantes avec ce qui s’était passé auparavant}.

« Je pense [our Hellboy] a échoué avant de commencer le tournage parce que je pense que les gens ne voulaient pas que nous fassions le film et pour une raison quelconque, il y avait comme un gros … Guillermo del Toro et Ron Perlman ont créé cette chose emblématique que nous pensions pouvoir être réinventée, puis ils certainement – le volume d’Internet était comme: « Nous ne voulons pas que vous touchiez à cela. » Et puis nous avons fait un film que je trouve amusant et qui, je pense, avait ses problèmes, mais c’était un film amusant et puis les gens étaient très contre et c’est le droit des gens, mais j’ai appris ma leçon de manière très différente. «