Ron Jeremy fait face au procès d’une autre victime présumée d’agression sexuelle

Il fut un temps où Ron Jeremy était assis au sommet du monde alors qu’il gagnait des millions en tant que l’un des leaders de l’industrie du divertissement pour adultes, mais la réputation déshonorée de l’homme de 67 ans est une bataille permanente. Au fil des ans, il a été accusé de comportement inapproprié et a même été banni de certains événements de divertissement pour adultes, mais ses plus récents problèmes juridiques ont été une bataille difficile. En août, Jeremy a été frappé de 20 nouvelles accusations d’agression sexuelle, un ajout massif aux 15 environ auxquels il faisait déjà face. Hier (12 novembre), une femme nommée Charity Carson a intenté une action en justice contre Jeremy parce qu’elle affirmait qu’il l’aurait agressée sexuellement dans une salle de bain d’un hôtel de Los Angeles. Les deux auraient été amis pendant 25 ans avant l’incident et, selon Carson, il l’a épinglée contre un mur avant de lui tâtonner les seins. Elle a également déclaré qu’il avait essayé de la forcer à toucher ses organes génitaux. C’était la première fois que Jeremy tentait de lui faire des avances sexuelles au cours de leur amitié. « Le plaignant criait frénétiquement et luttait pour s’éloigner du plaignant tout au long de la rencontre », indique le procès. «Finalement, le demandeur a pu se détacher et fuir la pièce.» Les accusations d’agression sexuelle contre Ron Jeremy – qui comprennent le viol et les voies de fait – concernent des incidents survenus entre 1996 et 2020. S’il est reconnu coupable de toutes les accusations, Jeremy envisage une peine de plus de 300 ans de prison. Il fait également face à des poursuites judiciaires de la part de victimes présumées dans un certain nombre d’États et a plaidé non coupable des accusations criminelles. [via]