Ron Howard est «  éternellement reconnaissant  » envers Andy, la star de «  The Andy Griffith Show  »

Plus de 50 ans après Le spectacle Andy Griffith terminé, son impact se fait toujours sentir dans le monde entier. La représentation saine et bienveillante de la vie d’un shérif d’une petite ville nommé Andy Taylor et de son fils Opie a résonné auprès du public de l’époque, et elle occupe toujours une place spéciale dans le cœur des gens des années plus tard. Maintenant l’un des cinéastes les plus titrés d’Hollywood, Ron Howard, qui a joué Opie à partir de l’âge de 6 ans seulement, s’est souvenu de l’impact que la star de la série avait sur lui.

Opie (Ron Howard) et Andy (Andy Griffith) | CBS via Getty Images

Qu’est-ce que «The Andy Griffith Show»?

Le spectacle Andy Griffith a été l’une des premières tentatives de la télévision pour faire une comédie moins sur les rires scandaleux que sur l’humour de la vie quotidienne. Alors que la série était remplie à ras bord de personnages extravagants comme Gomer Pyle et Barney Fife, il s’agissait en son cœur d’un regard émouvant sur Taylor et son impact sur les gens de la fiction Mayberry.

La série a montré que la comédie n’avait pas besoin de s’appuyer sur des chutes et des one-liners. La comédie pourrait venir de la vie quotidienne. Alors que Griffith était une star montante au moment de sa première, il a cimenté son héritage en tant que royauté et reste son rôle déterminant des années après la mort de l’acteur. L’émission a eu une durée de conservation remarquablement longue et c’est l’une des rares émissions de son époque à apparaître sur le service de streaming de Netflix.

Le spectacle Andy Griffith prospéré pour de nombreuses raisons différentes. D’une part, il y avait un homme de premier plan qui savait jouer à la fois le personnage hétéro et le rôle principal de la comédie. Il montrait également un père célibataire élevant son fils d’une manière à la fois amusante et touchante.

Surtout, cela a fonctionné parce que le père et le fils qui ont dirigé la série avaient une excellente chimie. Depuis la mort de Griffith en 2012, Howard a gardé sa mémoire vivante en rendant hommage à son ancienne co-star à plus d’un titre.

CONNEXES: « The Andy Griffith Show »: Ron Howard a déclaré qu’Andy avait fait de son travail une « expérience d’apprentissage »

‘The Andy Griffith Show’ n’était que le début du succès de Ron Howard

Howard n’était qu’un enfant en bas âge lorsqu’il a commencé à jouer et à seulement 6 ans, il a décroché le rôle d’Opie. Après huit ans dans l’émission, il a eu plus de succès avec Jours heureux, et il a commencé à s’intéresser à la réalisation à peu près à la même époque.

Maintenant, il est sans doute plus célèbre dans les coulisses qu’il ne l’a jamais été Andy Griffith. Howard s’est avéré être l’un des meilleurs réalisateurs d’Hollywood, avec des films comprenant Apollo 13, saule, et Le « Da Vinci Code sous sa ceinture. Cependant, s’il fait un film dans le Guerres des étoiles univers, retour à la télévision sur Développement arrêté, ou dépeignant un regard plus cruel sur la vie rurale Hillbilly Elegy, L’héritage de Griffith vit à travers le travail de Howard.

Ron Howard rend hommage à Andy Griffith

Andy Griffith

Sa poursuite de l’excellence et la joie qu’il a prise à créer des générations servies et façonné ma vie

Je suis toujours reconnaissant

RIP Andy – Ron Howard (@RealRonHoward) 3 juillet 2012

Griffith est décédé en 2012. À l’époque, Howard s’est rendu sur Twitter pour rendre hommage à l’homme qui a contribué à faire sa carrière d’acteur et de réalisateur.

«Andy Griffith», écrit-il. «Sa poursuite de l’excellence et la joie qu’il a prise à créer des générations ont servi et façonné ma vie. Je suis éternellement reconnaissant à RIP Andy.

Peu de temps après, il a expliqué l’impact de la star décédée dans The Hollywood Reporter.

«Il m’a très bien traité, mais il en a fait une expérience d’apprentissage, pas d’une manière sévère et de maître de tâches, mais j’ai vraiment eu droit à un véritable aperçu de la créativité et du fonctionnement des choses et pourquoi certaines scènes étaient drôles et d’autres non. ledit. «Cette perspicacité m’a très bien servi au fil des ans. Andy était vraiment gentil avec moi, toujours joueur et amusant, mais, du même coup, il voulait faire le travail.

La place de Griffith dans l’histoire de la télévision ne peut être sous-estimée. Cependant, son impact va bien au-delà de la petite ville de Mayberry. Howard est toujours l’une des plus grandes réussites d’Hollywood. Et s’il n’avait pas appris d’une telle légende dès le début, tout cela aurait pu être différent.