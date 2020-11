Ron Howard a dit que c’était la manière étrange dont il avait appris à écrire pendant l’émission

Pour le cinéaste Ron Howard, sa carrière a commencé sérieusement à l’âge tendre de 6 ans en incarnant Opie Taylor sur Le spectacle Andy Griffith.

Bien qu’il ne sache pas encore lire, il était clair qu’il pouvait jouer le rôle du jeune acteur dans ses répliques avec l’aplomb de quelqu’un de beaucoup plus âgé.

le Un bel esprit Le réalisateur a partagé l’histoire intéressante et amusante de la façon dont il a appris à écrire sur la comédie classique.

Ron Howard et Andy Griffith dans «The Andy Griffith Show» | CBS via Getty Images

Ron Howard ne savait pas encore comment lire quand ‘The Andy Griffith Show’ a commencé

Lorsque la série a été lancée en 1960, Ron Howard n’avait que 6 ans et ne savait pas lire.

Howard, contrairement aux autres acteurs sur le plateau, ne pouvait pas lire ses lignes et les mémoriser de cette façon. C’est son père qui au début, «m’a appris mes lignes. Je ne savais pas lire », a-t-il déclaré aux Archives de la télévision américaine en 2006.

Son père, Rance Howard, qui était également acteur, «m’apprendrait le dialogue. La grande chose qu’il a faite a été de m’enseigner de bons et solides principes fondamentaux sur le théâtre. Mon père m’a appris à jouer.

Les parents d’Howard ne l’ont pas poussé à agir

Le directeur, dans sa conversation avec les Archives de la télévision américaine, a rappelé que ses parents lui avaient parlé avec maturité, alors qu’il commençait à peine Le spectacle Andy Griffith, et lui a fait comprendre qu’il n’avait pas à le faire.

Il était important pour eux que leur fils comprenne que le jeu ne lui était pas forcé. Cependant, ils voulaient également qu’il se rende compte qu’une fois qu’il a signé un projet, il devait le mener à bien.

«Mes parents ont toujours dit: ‘Vous n’êtes pas obligé de faire ça.’ Ils m’assisaient de temps en temps et me disaient: « Si vous ne voulez pas jouer dans la série, vous n’êtes vraiment pas obligé de le faire. Vous ne le faites pas pour nous. Je me souviens d’un dialogue assez adulte à ce sujet », dit-il.

L’émission lui a fait signer un contrat de sept ans au début, et les parents d’Howard avaient donc besoin de lui pour comprendre que c’était un engagement à long terme.

«Je me souviens quand Le spectacle Andy Griffith commencé », se souvient Howard,« ils ont dit: «Vous devez signer un contrat pour sept ans, et vous ne pourrez pas simplement décider que vous voulez arrêter cela. Rappelez-vous ce que nous avons toujours dit de le faire si vous le souhaitez, mais si vous démarrez cette émission, vous ne pouvez pas arrêter. »

Ron Howard a appris à écrire sur l’émission – de cette manière inhabituelle

(L – R): Andy Griffith, Ron Howard et Frances Bavier de «The Andy Griffith Show» | CBS via Getty Images

Tout comme il a appris à lire progressivement à travers son temps sur la comédie de la petite ville, Howard a également, en raison de sa renommée dans la série, appris à écrire.

«J’ai d’abord appris à écrire pour signer des autographes. Parce que les gens commençaient à venir me demander des autographes après Le spectacle Andy Griffith diffusé », a déclaré Howard.

«Je pouvais imprimer mais cela m’a pris une éternité, alors j’ai en fait appris l’écriture cursive pour pouvoir signer des autographes.»

Étant donné que la renommée du réalisateur oscarisé n’a fait qu’augmenter, c’était clairement une excellente pratique qu’il utilise toujours à bon escient aujourd’hui.