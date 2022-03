Romy et Michele stars Lisa Kudrow et Mira Sorvino réunis aux SAG Awards

Réunion du lycée de Romy & Michèle Le 25e anniversaire est en avril et Lisa Kudrow et Mira Sorvino, les stars du film, ont eu leur propre réunion sur scène dimanche soir lors des Screen Actors Guild Awards 2022. Kudrow et Sorvino sont apparus sur scène portant des tailleurs-pantalons roses et bleus assortis similaires aux couleurs que portaient leurs personnages dans le film. Le couple a présenté ensemble le prix de l’ensemble de séries comiques exceptionnelles.

« Tu es mignon », a déclaré Sorvino alors qu’ils s’approchaient du microphone. « Je sais merci! » s’exclama Kudrow.

« Je viens de réaliser cela, nous portons de grands ensembles tout en présentant de grands ensembles », a déclaré Mira, alors que Lisa applaudissait son ancienne co-vedette pour savoir « que cet ensemble avait deux significations ». Elle a ajouté : « Tu es un génie ! »

Faisant allusion à l’affirmation de Romy d’avoir inventé des post-it dans le film, le couple en a même sorti quelques-uns pour remettre le prix au casting de Ted Lasso.

Leurs retrouvailles sur scène n’étaient certainement pas la fin. La fête s’est poursuivie dans les coulisses où les deux ont fait certaines de leurs routines de danse emblématiques de Cyndi Lauper. Temps après temps. Malheureusement, Alan Cumming, qui jouait Sandy Frink dans le film, était MIA, mais les voir tous les deux entrer dans la chorégraphie était suffisant pour les fans.

Kudrow et Sorvino se sont réunis dans les coulisses pour recréer leur routine de danse emblématique







Bien que le film original n’ait pas été un succès au box-office lors de sa première sortie, Réunion du lycée de Romy et Michèle a atteint le statut de culte sur les rediffusions vidéo et télévisées à domicile. De plus, lors de sa conversation avec TooFab en 2018, Sorvino a même déclaré qu’elle serait totalement en panne pour un autre épisode du film, faisant peut-être allusion à une suite.

« Nous aimerions que cela se produise. Je ferais absolument un redémarrage, une suite, je ne sais tout simplement pas si cela se produira un jour », a déclaré Sorvino. « Nous avons essayé pendant des années de le faire démarrer et nous n’avons pas les droits, les droits appartiennent à l’entreprise, alors dites à ‘The Mouse’ que les gens veulent plus de Romy et Michele et nous verrons ce qui se passera. »

« La souris » en question étant Mickey, car Disney détient les droits sur le film.

« Je suis tellement fière de faire partie de quelque chose qui a vraiment signifié quelque chose pour beaucoup de gens », a-t-elle ajouté. « C’est difficile d’y parvenir avec un film, de marquer le cœur des gens, et je pense que c’est vraiment le cas. C’est donc l’une des choses les plus fières de ma carrière, honnêtement, d’avoir signifié quelque chose pour les gens qui a duré 20 ans. années. »

« Je pense que Lisa est toujours drôle, j’espère que je le suis et que ce partenariat était si spécial, l’amitié entre ces deux personnages est si attachante et folle, mais je pense que cela a poussé les gens à en vouloir plus », a poursuivi Sorvino.

Depuis la sortie du film, Kudrow et Sorvino sont apparus dans de nombreux films et émissions de télévision et ont acquis une renommée en raison de leur succès. Sorvino apparaîtra ensuite sur Starz Vallée brillanteaux côtés de Courteney Cox tandis que Kudrow joue sur Netflix Force spatiale et apparaîtra dans le prochain film Disney+ Mieux vaut Nate que jamais.





