‘Rompan Todo’ fait ses débuts sur Netflix

Atteint Netflix une nouvelle série documentaire intitulée, ‘Casser tout’, qui parcourt l’histoire de la rock en amérique latine, depuis sa naissance jusqu’à devenir le mouvement culturel important qu’il est aujourd’hui.

‘Casser tout’ montrera certaines des icônes les plus importantes de la scène de la rock latino-américain comme, Alex Lora, Julissa, Charly Garcia, Angelica Maria, Fito Paez, Julieta Venegas, Mon Laferte, Gustavo Cerati, Juana Molina, entre autres.







Le musicien et producteur de la série, Gustavo Santaolalla a parlé de l’absence notable de figures féminines dans la scène rock latine, «Cette chanson reflète la réalité du moment et de l’époque. Bien qu’il puisse y avoir plus d’exposantes féminines, je pense que cela représente un peu cela: le manque de femmes dans le mouvement en général … on dit que l’avenir du rock est les femmes.

Le documentaire comporte six chapitres qui font le tour du mouvement rock dans la région ainsi que certains des événements politiques et sociaux les plus importants de la région. 21ème siècle au cours des années Années 60 et Années 70, comme la dictature en Argentine et Chili ou le tremblement de 85 dans Mexique.

«Un élément fondamental du documentaire était de mettre l’histoire en juxtaposition avec la réalité sociopolitique de chaque pays. Cela aide à comprendre à quel point nous sommes similaires, pourquoi le mouvement a un caractère régional », a-t-il ajouté. Santaolalla.

‘Casser tout’ est disponible à Netflix à partir d’aujourd’hui (16 décembre).