Romesh Ranganathan chahuté pour des abus racistes lors de son stand-up

La première nuit de la tournée Cynics Mixtape de Romesh – reportée à partir de 2019 – a eu lieu hier soir au Hammersmith Apollo de Londres, mais a tourné au vinaigre après la bande dessinée et Maillon le plus faible Le présentateur a été victime d’abus décrits par certains dans la foule comme « franchement horribles ».

La femme a ensuite été approchée par la sécurité pour la faire quitter l’arène, à quel point la foule a commencé à applaudir et à chanter « Cheer-io, cheer-io, cheer-io » alors que la femme est emmenée.

« Et donc je suis content que cela ait été réglé.

« Mais je suis aussi un peu triste que ce soit le plus excité que vous ayez eu de toute la soirée.

« C’est la plus grande réponse que ce soir ait eue – bourdonner vos t ** s que certaines femmes ont été éjectées. »

« Ok cool, on continue ? On continue. »