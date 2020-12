Romeo Miller fait ses débuts avec sa nouvelle petite amie et explique comment elle a attiré son attention

Elle a apparemment écrit une liste de 138 raisons pour lesquelles elle était heureuse de l’avoir rencontré.

Il y a eu des indices que Romeo Miller avait une personne spéciale dans sa vie, mais ce n’est que récemment que ces rumeurs ont été confirmées. Au fil des ans, lorsque les gens ont entendu le nom de Romeo impliqué dans des conversations sur la romance ou les relations, Angela Simmons était en quelque sorte impliquée. Les anciens amis semblaient flirter autour de la possibilité de verrouiller les choses pendant un certain temps, en particulier sur leur série de téléréalité Grandir le hip-hop. Cependant, le monde a vu leur amitié se dissiper et les deux parties ont clairement indiqué qu’il n’y avait aucun intérêt à aller de l’avant même en tant que connaissances. Angela a montré sa relation avec le boxeur de 33 ans Daniel « Miracle Man » Jacobs ces derniers mois, et Romeo a emboîté le pas et a partagé une photo de vacances de Thanksgiving de lui-même et de sa petite amie Drew Sangster. « Merci d’avoir accepté l’invitation de Thanksgiving, j’ai pu m’habituer à ce @drewsangster », a-t-il écrit dans la légende de sa série de photos. « Hier a été une bonne journée. #Cuffingseason. » Plus tard, Romeo a été interrogé par Zonnique Pullins à propos de sa nouvelle dame alors que les deux étaient sur elle Âme de renard montrer. « Vous feriez mieux de les accepter, bébé, c’est tout! Je suis célibataire depuis environ quatre ans », a déclaré Miller. «Et j’ai dit à Dieu, peu importe à quel point je pense que quelqu’un est bon, je Le laisserai révéler ce qui est bon pour moi. Ma prière consiste toujours en un signe clair puisque je suis si agressif, que Leo en moi. Je savais que j’avais être calme et attentif. « Il a ajouté qu’il était le genre d’homme à faire un effort supplémentaire lorsqu’il était intéressé par une femme, mais qu’il cherchait quelqu’un qui ferait de même pour lui. « Drew, nous avons été cool pendant longtemps, mais après m’avoir envoyé un livre à lire chaque mois pendant la pandémie, une lettre manuscrite de 138 raisons pour lesquelles je suis heureux de vous avoir simplement rencontré, et ce dîner de Thanksgiving – je pense c’était assez clair. C’était mon signe, du moins pour moi. « Autant qu’il est prêt à profiter de sa relation naissante, il bouge aussi avec soin. «En grandissant dans cette industrie, je comprends l’importance d’avoir ma vie privée», a-t-il déclaré. « Surtout quand il s’agit de sortir ensemble. Donc, avec cela étant dit putain de merde, je sais que vous êtes ma famille, mais c’est tout ce que vous obtenez! » Consultez l’explication complète ci-dessous.