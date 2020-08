Romeo Beckham: Pourquoi tout le monde déteste sa petite amie Mia?

24/08/2020 à 20h35

Romeo Beckham est vraiment amoureux pour la première fois et montre sa petite amie Mia ouvertement sur Instagram, mais ses fans ne semblent pas l’apprécier.

Le beau Romeo Beckham est le deuxième enfant aîné de Victoria et David Beckham et a un véritable coup de cœur pour la première fois. Bien sûr, l’adolescent veut montrer son amour et poste régulièrement des photos de sa petite amie Mia.

Photo douillette de vacances

Maintenant, il y avait un réapprovisionnement sur Instagram. Romeo, 17 ans, a posté une photo avec sa petite amie du même âge, Mia Regan. Ils s’éclaboussent tous les deux dans la mer et elle s’accroche à son petit ami.

La progéniture Beckham n’a fourni à la photo qu’un emoji de cœur, car il est difficile de manquer à quel point il est amoureux de sa petite amie.

Source: instagram.com

Les fans n’aiment pas Mia

Comme d’habitude, il n’y a pas seulement beaucoup d’amour sur Instagram, mais aussi beaucoup de haine. Et il semble que ses fans se soient tirés dessus sur Mia.

Sous la photo, quelqu’un écrit: «Cette fille encore? N’avez-vous rien d’autre à poster »et un autre est d’accord:« Postez d’autres choses, personne ne veut les voir! »

Source: instagram.com

Profite-t-elle de Roméo?

Oha, il semble que Mia n’ait pas de grand fan club parmi les adeptes de Romeo. Est-ce là l’envie des fans féminines ou y a-t-il autre chose derrière?

Un autre va encore plus loin et l’accuse de choses flagrantes: “J’espère que tu sais que cette fille n’est avec toi que pour gagner la gloire et l’argent!”

Source: instagram.com

Ensemble depuis plus d’un an

À propos, l’amour de Roméo et Mia n’est pas si frais. Les deux se fréquentent depuis mai 2019. Maintenant, ils passaient leurs vacances en Italie ensemble, car ils ne pouvaient pas se voir pendant la période Corona.

C’est pourquoi beaucoup de temps de câlins est fait pour le moment …

Source: instagram.com