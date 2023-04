Romance et beaucoup de travail : l’histoire derrière « Love after love », l’album le plus réussi de Fito Páez

« L’amour après l’amour » établi la carrière de fito paez Le 1er juin 1992, date de sa sortie et d’où il marque un tournant dans le rock argentin : plus d’un million de disques vendus et 200 concerts en un an et demi de folie, d’amour et de notoriété imprévue. L’album de l’artiste argentin a eu 30 ans en 2022 et, dans le cadre des célébrations, une série du même nom est également publiée sur Netflix le mercredi 26 avril.

Fito Páez a déclaré à Leila Guerriero, dans un profil pour Gatopardo, qu’après cet album, il était parti « sec » quant à la créativitémême si plus tard, il a dû monter « Circo Beat » avec ce qu’il avait en raison d’une exigence commerciale et contractuelle.

Le compositeur a mis toute la viande sur le gril et, avec beaucoup de travail derrière et surtout d’inspiration, il a sorti 14 chansons qui composent la bande originale d’une époque, avec « Tombeaux de gloire »« Une robe et un amour », « Pétale de sel », « Deux jours dans la vie », « La roue magique » et de plus.

L’album a marqué des générations et interpelle encore des personnes d’âges différents. La plus grande preuve en est les dizaines de concerts que Fito a donnés en Argentine et en Amérique Latine depuis 2022 pour les 30 ans de « Love after love », soldant les lieux en heures et avec la fureur des échos d’un succès qui ne sera pas a répétée jusqu’à présent dans la musique de son pays.

COMMENT A ÉTÉ RÉALISÉ LE DISQUE « EL AMOR DEPUÉS DEL AMOR » DE FITO PÁEZ ?

L’histoire de la création du disque « L’amour après l’amour » a deux visages : le technicien et l’inspiration. Dans la première facette, il y a le travail acharné qui a été fait avant et pendant l’enregistrement de l’album. C’était beaucoup d’efforts et le résultat était comme prévu : un album merveilleux qui sonnait si bien et comme s’il avait été enregistré en direct.

Ainsi a dit le claviériste et programmeur Titi Gonzalez au journal Página 12, qui a également souligné que le succès de l’album était également dû à la « chansons inspirantes », « parce qu’en live ça ressemblait au disque » et pourquoi était-ce « priorité régionale » de l’étiquette Le fond et la forme étaient couplés et les critiques ont élevé « L’amour après l’amour » comme la consécration de Fito Páez.

Rosario est devenu une star du jour au lendemain, bien qu’il ait déjà une carrière qui a débuté avec « A partir de 63 ». Sa vie a été changée à jamais. La renommée a frappé à sa porte sous la forme d’innombrables fans qui ont chanté ses chansons. Dans la rue, sa musique a été entendue encore et encore sur les radios. Beaucoup mettent leurs chansons sur le baladeur. Fito ne pouvait même pas quitter sa maisonselon ses souvenirs à différents médias et concerts lors de ce moment unique.

L’AMOUR DE CECILIA ROTH

Un autre point essentiel dans « L’amour après l’amour » est, sans aucun doute, L’amour de Fito Páez pour Cecilia Roth, l’actrice qui était revenue d’Espagne à Buenos Aires pour se remettre d’une maladie. C’était son amour platonique et c’est devenu vrai quand ils ont commencé à sortir ensemble.

Dans plus d’un concert, Fito a rappelé l’importance de sa relation avec Roth pour l’inspiration de chansons comme « Une robe et un amour »l’une des plus romantiques et des plus douces de l’album.

« Cette chanson est sortie un soir, je n’avais même pas 30 ans. Je me suis retrouvé chez une femme dont je n’aurais jamais pensé qu’elle me donnerait un bal. C’était le matin et elle voulait que je parte. »compté phyto dans un récital qu’il a donné au Planétairecourant 2012, pour les 20 ans de l’album.

Ils se sont rencontrés en 1991, elle était mariée mais le coup de foudre était inévitable. En 1992, l’année de sa sortie « L’amour après l’amour »la romance brillait dans des paroles comme : « Je t’ai vu et je ne cherchais personne et je t’ai vu ». Le couple a vécu 10 années intenses. La relation a pris fin, mais ils entretiennent toujours un lien cordial. C’est aussi souvent le cas d’amour après amour.

