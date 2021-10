Romance confirmée: Tom Holland a montré son amour à Zendaya avec une photo

in

Tom Holland et Zendaya partagera à nouveau l’écran le 17 décembre lors de sa sortie en salles Spider-Man : Pas de chemin à la maison, où les deux sont deux des visages les plus importants de l’univers cinématographique Marvel. Pourtant, avant d’avoir réussi à révolutionner les réseaux sociaux sans rien avoir à faire avec le film, puisque une nouvelle photo finirait de confirmer leur romance.

Les jeunes comédiens se sont rencontrés sur le tournage de Spider-Man : Retrouvailles et à partir de là, ils ont noué une grande amitié, qui commençait déjà à générer des commentaires d’une possible approche sentimentale à l’époque, bien qu’il n’y ait aucune preuve. Tout a changé lorsque les caméras des paparazzis de Sixième page ils les ont surpris en train de s’embrasser dans une voiture. Rappelez-vous les instantanés!

+ Tom Holland a montré son amour à Zendaya

Les commentaires sur leurs fréquentations n’ont cessé d’affluer, ainsi que les fuites d’eux ensemble qui ont continué à l’assurer, comme lorsqu’ils ont été aperçus lors d’un mariage. Il semble qu’il soit temps de laisser les rumeurs de côté et de se tourner vers l’avenir, puisque ce lundi Tom Holland a posté une photo de Zendaya sur son compte Instagram officiel avec un doux message. Regardez-le ici !

« Dune » et un emoji d’un visage avec une expression d’écrasement était la description de l’interprète de Peter Parker dans le MCU, à qui l’actrice d’Euphoria a répondu avec un doux emoji d’un visage aux yeux vitreux. Entre nous deux, nous avons ajouté des millions de fans à travers le monde, donc ce qui était attendu s’est produit : ils ont fait écho à la publication et sont devenus complètement fous après une nouvelle démonstration d’amour.

Bien qu’ils n’aient jamais officiellement déclaré qu’ils sortaient ensemble, les fuites et ces types de messages sont ceux qui finissent par confirmer qu’ils sont en couple et sont actuellement l’une des romances de jeunesse préférées du public. La vérité est que petit à petit tous deux se laissent emporter par les réseaux avec des postes comme celui de À M pour l’anniversaire de Zendaya et le temps viendra où l’histoire sera annoncée avec une carte postale ensemble.

