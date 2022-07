Roman Kemp s’en va après que papa ait fait un commentaire classé X pendant Celebrity Gogglebox

Lui et son fils DJ radio Roman sont des contributeurs populaires du programme de célébrités « les gens à la télé qui regardent les gens qui regardent la télé », et cette semaine, les choses sont devenues assez loufoques pour le jeune Kemp.

Roman a répondu: « Non [because] maintenant je suis assis sur le canapé, «

S’adressant à Metro, le jeune Kemp a déclaré: « La raison pour laquelle j’ai choisi Gogglebox est que je sais que lorsque je serai plus âgé et qu’il ne sera plus là, je pourrai dire à mes enfants et à mes petits-enfants: » C’est la relation que j’avais avec mon père’.