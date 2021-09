Rolls-Royce abandonnera la combustion et passera au tout électrique d’ici 2030, présente en avant-première un véhicule électrique à deux portes nommé Spectre

29 sept. 2021 18:25:30 IST

Dans une annonce majeure, Rolls-Royce a confirmé qu’elle éliminerait complètement les moteurs à combustion interne et passerait à un portefeuille de véhicules uniquement électriques d’ici 2030. Lors du dévoilement de son premier véhicule électrique (VE) de production, nommé Rolls-Royce Spectre, Le PDG de l’entreprise, Torsten Müller-Ötvös, a déclaré que d’ici la fin de cette décennie, la marque de luxe « ne sera plus en mesure de produire ou de vendre des produits de moteur à combustion interne ». Cette décision reflète celle du rival en chef de Rolls-Royce, Bentley, qui appartient au groupe Volkswagen et s’est également engagé à avoir un portefeuille entièrement électrique d’ici 2030.

Le monde a également eu un premier aperçu de la Rolls-Royce Spectre à deux portes de style fastback, qui serait basée sur la même «architecture de luxe» que la berline Phantom et le SUV Cullinan, et n’aura rien en commun avec tous les modèles existants de la société mère BMW. Rolls dit que le Spectre présenté aujourd’hui – qui ressemble beaucoup à la Rolls-Royce Wraith, aujourd’hui abandonnée – n’est pas un prototype mais la «vraie affaire», et les livraisons confirmées du Spectre commenceront dans le monde vers la fin de 2023, donc il est fort probable que le super-luxe EV fera sa première mondiale dans le courant de 2022 ou au début de 2023.

Le Spectre sera soumis à ce qui est « le programme d’essais le plus exigeant de l’histoire de Rolls-Royce », selon les mots de Müller-Ötvös. Les testeurs commenceront prochainement les essais sur route et parcourront plus de 2,5 millions de kilomètres dans le Spectre, soit plus de 400 ans d’utilisation en moyenne pour une Rolls, partout dans le monde.

Les citations arborant le camouflage du Spectre présenté en avant-première aujourd’hui signifient que les détails de conception sont soigneusement cachés, mais vous pouvez vous attendre à voir une nouvelle version de l’emblématique calandre Rolls « Panthéon » ainsi que de la mascotte Spirit of Ecstasy. Le Spectre sur les photos officielles roule sur des jantes en alliage aérodynamiques plutôt cool, a une position accroupie, des portes suicide, des jupes latérales proéminentes et un revêtement tendu.

Aucune spécification n’a été partagée pour le moment, mais il est presque certain que Rolls optera pour rien de moins que le meilleur groupe motopropulseur électrique du marché, afin que les acheteurs de Spectre ne manquent pas le moteur essence V12 biturbo qui sera bientôt mis au rebut. Müller-Ötvös est allé jusqu’à dire que les groupes motopropulseurs électriques sont « uniquement et parfaitement adaptés aux Rolls-Royce Motor Cars, plus que toute autre marque automobile ». C’est vrai dans une certaine mesure, car les Rolls-Royce devraient être étrangement silencieuses, mais aussi avoir une puissance impressionnante. Attendez-vous à voir une batterie assez grande et une configuration multi-moteurs avec le Spectre prêt pour la production.

.

